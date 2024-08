Fortaleza muda foco e visita Rosario Central na Argentina pelas oitavas da Sula

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pochettino é um dos principais destaques do Leão no ano

Após superar o “grupo da morte” e avançar como primeiro colocado da chave D, o Fortaleza inicia hoje a fase mata-mata da Sul-Americana. Em meio ao sonho de disputar uma nova decisão do torneio, o Tricolor terá pela frente o Rosario Central-ARG, no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, às 19 horas (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final.

Vivendo grande momento no Campeonato Brasileiro, na vice-liderança, o elenco do Leão precisou “trocar o chip” após a vitória sobre o Criciúma, no último sábado, 10, como dito pelo próprio CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, para ter foco absoluto no certame continental. No planejamento do Fortaleza, não há intenção de priorizar uma competição. A ideia é pensar jogo a jogo.

“É passo a passo. O foco agora é todo no jogo do Rosario. Não podemos ficar pensando na Série A neste momento, temos que realizar uma troca de chip para pensar nessa competição, que é diferente. Vamos jogo a jogo”, disse Paz, antes do embarque da delegação tricolor para a Argentina, que aconteceu na última segunda, 12.

Será a primeira vez na história que Fortaleza e Rosario Central se enfrentam. Neste ano, o Leão encarou um outro time argentino na fase de grupos da Sula, o Boca Juniors, contra quem conquistou uma vitória (4 a 2) e um empate (1 a 1). No histórico contra os “hermanos”, o Leão também tem em seu currículo jogos diante do River Plate, Estudiantes, Independiente e San Lorenzo.

Além da questão esportiva, o confronto perante o Rosario também carrega um fator financeiro relevante. Pela campanha que protagonizou na etapa inicial do campeonato, o Leão embolsou R$ 9,9 milhões da Conmebol. Para o time classificado às quartas de final, a premiação será de 700 mil dólares, ou seja, equivalente a R$ 3,8 milhões na cotação atual.

Rival do Fortaleza, o Rosario foi uma das equipes que chegaram à Sul-Americana após eliminação na Libertadores. Antes de se credenciar como rival do time cearense nas oitavas de final, o clube argentino precisou superar um playoff contra outra equipe brasileira, o Internacional. No agregado, “Los Canallas” venceram por 2 a 1 — o triunfo por 1 a 0 sobre o Colorado no Gigante de Arroyito fez a diferença.

Há 12 dias, o treinador Miguel Ángel Russo deixou o comando técnico do Rosário por questões de saúde. Embora não tenha anunciado nenhum substituto efetivo, a equipe chega para o duelo contra o Leão embalado por duas vitórias seguidas, a mais recente no clássico contra o Newell's Old Boys – time que Vojvoda, técnico tricolor, tem forte vínculo.

Para a partida, Vojvoda não contará com Lucero, artilheiro do Fortaleza na temporada com 22 gols. O atacante Pedro Rocha e o meio-campista Calebe também não viajaram. Em contraponto, o capitão e ídolo Tinga se recuperou de lesão e será opção.

Rosario Central-ARG x Fortaleza

Rosario Central-ARG

4-2-3-1: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Martínez e Ibarra; Gómez, Ignacio Malcorra e Campaz; Enzo Copetti. Téc: Matias Lequi. Téc: Matias Lequi

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Hércules e Pochettino; Marinho, Kayzer e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário-ARG

Data: 14/8/2024

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Alberto Ponte-VEN

VAR: Joel Alarcón-PER

Transmissão: ESPN, Disney+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO