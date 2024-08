Restando duas rodadas, Ferroviário e Floresta têm cenários distintos na Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Tubarão tem situação complicada na reta final da Terceirona

Representantes cearenses na atual edição da Série C, Ferroviário e Floresta têm como missão evitar o rebaixamento nas duas últimas rodadas da primeira fase. Em cenários distintos, os clubes fazem contas para lograr êxito em seus objetivos no certame. O Tubarão vive situação mais delicada, na penúltima posição, enquanto o Lobo vê a queda como risco distante.

Ferroviário

Na 19ª posição da tabela de classificação, com apenas 14 pontos, o Ferrão tem uma missão complicada na reta final da Terceirona. Para escapar do descenso, a equipe precisa vencer as duas partidas restantes, contra Náutico e Tombense.

Os duelos, inclusive, prometem ser difíceis para o Ferroviário. O time coral vai encarar dois adversários que lutam por vaga na próxima fase da competição. Atualmente, Náutico e Tombense ocupam as 10ª e 11ª posições, respectivamente.

Caso queira depender apenas de si na última rodada, em que vai encarar o Tombense, o Tubarão também terá que torcer por uma combinação de resultados na 18ª rodada: empate em CSA x Aparecidense, tropeço do Sampaio Corrêa (empate ou derrotas) e revés do Caxias.

Atualmente, o time treinado por Ranielle Ribeiro tem 96,6% de chance de rebaixamento à Série D, conforme levantamento do site Chance de Gol.

"Futebol é mágico. Tudo pode acontecer. O que eu falo para o torcedor é perseverar e acreditar. Enquanto tiver chances, vamos em busca, para sairmos dessa condição [...] Não tenho medo (de ser rebaixado), se não, não teria aceitado o desafio. Acredito muito (na permanência)", comentou o técnico após a derrota para o Caxias, no último sábado, 10.



Confrontos:

Náutico x Ferroviário - 17/08 - 17h - Aflitos (PE)

Ferroviário x Tombense - 24/08 - 17h - Presidente Vargas (CE)

Floresta

Enquanto o Ferroviário precisa vencer os dois jogos que restam e ainda contar com uma combinação de resultados, o Floresta necessita apenas de uma simples vitória contra Athletic-MG ou São Bernardo, adversários da 18ª e 19ª rodadas, respectivamente.

Ocupando a 13ª colocação, o Lobo tem 19 pontos somados, três a mais que o Sampaio (17º). A campanha, inclusive, faz com que o Verdão mire uma vaga na próxima fase — apesar de ser difícil. Atualmente, quatro pontos separam o Lobo do Figueirense, oitavo colocado.

Portanto, caso queira conquistar a classificação, a equipe de Marcelo Cabo terá que vencer as duas partidas restantes e torcer por tropeços de Figueirense, Remo, Náutico, Tombense e Confiança.

Confrontos: