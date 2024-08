Ceará tenta inflamar torcida e quer clima de final contra o Mirassol no sábado

Foto: Felipe Santos/cearasc.com Torcida do Ceará promete casa cheia no sábado, 17

A polêmica derrota do Ceará para o Goiás, na última segunda-feira, 12, aumentou a união e integração entre dirigentes, elenco e torcida. A atmosfera criada para o duelo diante do Mirassol, no próximo sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, é de final, visando encurtar a distância para o G-4 da Série B após a sequência invicta finalizada — entre a 16ª e a 19ª rodada, registrou três vitórias e um empate.

Além das ações institucionais contra a arbitragem comandada por Wagner do Nascimento Magalhães, com representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pedido de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a diretoria divulgou vídeos convocando o torcedor para comparecer à Arena Castelão para apoiar o elenco na luta pelo acesso à Série A.

Em um trap publicado nas redes sociais, o Alvinegro de Porangabuçu subiu o tom contra a arbitragem e relembrou erros que prejudicaram o clube, como na derrota para o Paraná, pela Série B de 2009. No dia 19 de agosto daquele ano, Wellington Silva marcou o tento da vitória do Tricolor Paranaense colocando a mão na bola.

“Em 2009, meteram a mão, mas não conseguiram impedir o acesso à primeira divisão. Agora somos de novo garfados e, de novo, ninguém vai ficar calado”, diz a primeira estrofe da música, fazendo referência ao jogo contra o Paraná, há 15 anos, e à partida contra o Goiás, na atual edição da Série B.

Depois daquela partida, o Vovô engatou cinco partidas de invencibilidade, conquistando 13 dos 15 pontos disputados (quatro vitórias e um empate). À época, a equipe treinada por PC Gusmão conseguiu se consolidar no G-4 e terminou a competição com o acesso è elite nacional.

A ideia do Ceará é utilizar a polêmica derrota para o Goiás como motivação para que, assim como em 2009, conquiste, com o apoio da torcida, uma sequência de resultados positivos.

“A torcida do Ceará criou um clima de final para esse jogo por conta dos erros de arbitragem do jogo passado e devido aos últimos resultados antes do duelo contra o Goiás. A torcida esperava um bom resultado para chegar junto contra o Mirassol por ser um confronto direto. Criou-se um clima de nós por nós, a fala do Haroldo (diretor de Futebol) ajudou bastante a criar o clima de final. Espero que o Ceará consiga um bom resultado”, disse o torcedor Jabez Martins, de 30 anos.



Ocupando a sétima colocação, com 29 pontos, a equipe de Léo Condé tem a oportunidade de encurtar a distância para o G-4 para um ponto. Para isso, precisa vencer o Mirassol e torcer pelos tropeços de Vila Nova, Sport e América-MG. Atualmente, o Vovô tem 16,6% de probabilidade de subir à Série A, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Duas das próximas três partidas do Vovô serão contra adversários diretos na briga pelo acesso — o outro rival da parte de cima será o Novorizontino. Ambas, inclusive, serão na Arena Castelão, com o apoio do torcedor. Até o momento, para o duelo contra o Mirassol, mais de 15 mil torcedores estão confirmados.