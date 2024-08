Fortaleza empata com Rosario Central na Argentina e conquista bom resultado na Sula

Foto: Marcelo Manera / AFP Campaz e Brítez disputam lance no Gigante de Arroyito

Em noite de gols “relâmpagos”, o Fortaleza empatou com o Rosario Central por 1 a 1, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e deixou tudo em aberto para o confronto de volta na Arena Castelão. Com o resultado, a equipe cearense precisa de uma vitória simples na próxima quarta-feira, 21, para conquistar vaga na próxima fase do certame continental.



Acostumado a jogos grandes, o Tricolor mostrou, mais uma vez, que a mística envolta dos estádios argentinos, intimidadores e de grande pressão, ambiente proporcionado pelas fanáticas torcidas — e também pelo estilo aguerrido dos times —, já não causa efeito. No Gigante de Arroyito, o Leão teve personalidade para jogar e foi competitivo.



O início da partida se desenrolou de forma frenética. O caldeirão de “Los Canallas”, de arquibancada pulsante e no ritmo barra-brava, silenciou — pelo menos momentaneamente — pouco depois da batida do centro. Marinho, que costuma crescer em confrontos continentais, abriu o placar para o Leão logo no primeiro minuto.

No lance, em falta no lado direito da intermediária do Rosario, o atacante arriscou o chute direto ao invés de cruzar, encobriu o goleiro Broun e estufou as redes. O semblante de alegria do camisa 11, entretanto, durou pouco. Na comemoração, o jogador sentiu lesão e não conseguiu seguir em campo. Pikachu entrou em seu lugar.



O panorama não poderia ser melhor: fora de casa e com vantagem no placar cedo. Mas os donos da casa não permitiram que o Tricolor sequer desfrutasse do 1 a 0. Aos cinco minutos, em cobrança de escanteio, Mallo desviou de cabeça e Sández, mesmo marcado por Brítez, conseguiu empurrar a bola para o gol. Vale destacar que o árbitro de campo e o VAR ignoraram uma falta sofrida por Pedro Augusto na jogada.



O empate não intimidou os comandados de Vojvoda, que, no geral do confronto, foram superiores ao rival argentino. Mais organizado e consciente dentro de sua proposta de jogo, o Leão se manteve sólido na defesa e anulou por completo a construção do Rosario, que somente conseguiu assustar por meio da bola área — este foi o maior problema do time cearense.



Na segunda etapa, a dinâmica do duelo permaneceu quase idêntica à do primeiro tempo. O Leão, com competência, “travou” as ações da partida, fruto de uma atuação tática exemplar. Destaque para Pedro Augusto, que comandou o meio-campo. Apesar de não ter tido ímpeto ofensivo, o escrete vermelho-azul-e-branco também não permitiu que o Rosario o encurralasse contra a própria área.



O saldo final acabou sendo muito melhor para o Fortaleza, que retornou para o Brasil com um ótimo resultado. O “chip” agora volta a ser trocado e o foco passa a ser no RB Bragantino, adversário do próximo sábado, 17, pela Série A, em que faz campanha histórica. É nesta toada, de pensamento jogo a jogo, que o Leão do Pici vai marchando com sucesso.

Rosario Central-ARG 1x1 Fortaleza



Rosario Central-ARG

4-2-3-1: Broun; Coronel, Mallo, Quintana (Barbieri) e Sández; Martínez (Ortiz) e Ibarra; Gómez (Giaccone), Lovera (Malcorra) e Campaz; Enzo Copetti (Módica). Téc: Matias Lequi

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Rossetto (Zé Welison), Pedro Augusto e Pochettino (Martínez); Marinho (Pikachu) (Machuca), Renato Kayzer (Moisés) e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário-ARG

Data: 14/8/2024

Árbitro: Alexis Herrera-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Alberto Ponte-VEN

VAR: Joel Alarcón-PER

Gols: 1min/1ºT - Marinho (FOR); 5min/1ºT - Sandéz (ROS)

Cartões amarelos: Mallo e Quintana (ROS); Rossetto, Cardona e Brítez (FOR)