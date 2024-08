Mbappé marca, Real Madrid vence Atalanta por 2 a 0 e conquista Supercopa da Europa

Foto: Sergei GAPON / AFP Mbappé estreou com gol e título pelo time espanhol

A temporada 2024/2025 começou com volta olímpica para o Real Madrid. Ontem, em Varsóvia, o time técnico Carlo Ancelotti venceu a Atalanta, com autoridade, por 2 a 0, conquistou a Supercopa da Europa, e ainda viu a sua principal contratação para a temporada balançar a rede logo em sua estreia.

Mbappé deixou a sua marca na rede adversária ao anotar o segundo gol da vitória espanhola e fez a festa da torcida no estádio. Substituído no fim, ele deixou o gramado bastante aplaudido. Endrick ficou no banco de reservas.

O troféu, que reuniu os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, é o primeiro título oficial da equipe merengue nesta temporada. Com seis conquistas, o Real ultrapassa Milan e Barcelona, que faturaram o torneio cinco vezes.

Com os brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior na frente, e Mbappé completando o setor ofensivo com a camisa 9, o trio chamou a atenção logo no início do confronto.

Vinicius Júnior fez o papel de garçom e deu um presente para o francês, que entrou na área rapidamente e atraiu a marcação de três defensores. Sem chance de finalização, ele protegeu a bola e preferiu o recuo. Apesar de não ter representado um perigo iminente, a ação empolgou as arquibancadas.

Com propostas distintas, as duas equipes buscaram ter o controle da partida. A Atalanta centrou sua estratégia em uma forte marcação individual a partir do seu campo de defesa enquanto o Real buscava a movimentação e a triangulação com o seu poderoso ataque.

Vigiado de perto, Mbappé completou um cruzamento da direita, mas a zaga travou o chute. Depois disso, o que se viu foi um duelo de meio-campo onde as chances de gol rarearam. No fim do primeiro tempo, Rodrygo apimentou o duelo ao carimbar o travessão, mas foi pouco pelo que se esperava do time merengue.

O segundo tempo começou com a Atalanta no ataque. Pasalic cabeceou e Courtois fez milagre para mandar a bola para a linha de fundo. Na sequência, Ruggeri aproveitou sobra do escanteio, chutou rasteiro, e deu outro susto no goleiro belga.

Mas se o time italiano deu a impressão de que seria a surpresa do confronto, o Real Madrid tratou de colocar as coisas em seu devido lugar. Vini Jr passou pelo seu marcador, foi à linha de fundo e só rolou para Valverde empurrar para o fundo das redes e fazer 1 a 0, aos 14 minutos.

A desvantagem bagunçou o esquema da Atalanta, que escapou de levar mais dois gols na sequência, com o próprio Vini Jr. e, depois, em finalização do meia inglês Bellingham.

A blitz espanhola continuou e, numa bela trama que envolveu todo o sistema ofensivo, Mbappé aumentou a festa do Real Madrid. Rodrygo roubou a bola no ataque e tocou para Vini Jr que cruzou na área. Bellingham apareceu na esquerda, esperou a aproximação de Mbappé e só rolou para a bela conclusão do francês: 2 a 0, aos 22 minutos.

Mesmo com a partida controlada, o Real Madrid criou mais chances, poderia emplacar uma goleada sobre a Atalanta e deixou uma boa impressão ao técnico Carlo Ancelotti, que substituiu Mbappé por Brahim Diaz e viu o francês deixar o campo bastante aplaudido.