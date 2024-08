Apresentado, Talisson explica escolha pelo Ceará e mostra confiança em acesso

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Talisson foi apresentado pelo Vovô em Porangabuçu

Quarto reforço do Ceará na atual janela de transferência, o atacante Talisson foi oficialmente apresentado em Porangabuçu na tarde de ontem. Em entrevista coletiva, o camisa 70 falou sobre as propostas que recebeu antes de fechar com o Vovô, elogiou a torcida alvinegra e também projetou a briga pelo acesso na sequência da Série B.

Emprestado pelo RB Bragantino até o final da temporada, o jogador de 22 anos — que já realizou sua estreia na derrota para o Goiás, na última segunda-feira, 12 — explicou a escolha pelo clube de Porangabuçu, revelando ter recebido outras ofertas. O novo reforço foi apresentado pelo diretor de futebol Haroldo Martins e pelo executivo de futebol Lucas Drubscky.

"Quando tive o primeiro contato com o Ceará, fui bastante feliz. Além disso, estava buscando novos desafios na carreira. Mexeu muito comigo. Tiveram times da Série A, Série B, de fora (exterior). Mas meu coração estava pedindo para vir o Ceará e eu tenho certeza que foi a melhor escolha que fiz", pontuou.

O retorno à elite do Campeonato Brasileiro é a principal meta do clube no ano. Após 20 rodadas disputadas na Segundona, o Ceará ocupa a sétima posição, com 29 pontos, quatro a menos que o América-MG, primeiro time dentro da zona de classificação.

"Eu não nasci pronto para esse momento, mas me preparei para viver isso. Estou feliz de estar aqui. É o que eu falei, estou buscando novos desafios na minha carreira, e esse foi o maior motivo de ter aceitado esse novo desafio. Creio que a gente vai subir, sim, o Ceará esse ano", afirmou o atacante.

Habituado a atuar pelos lados do campo, Talisson explicou suas características e projetou a disputa por posição com os nomes do setor ofensivo do elenco do Vovô, como Erick Pulga, Saulo Mineiro e Lucas Rian.

"Sou um jogador de velocidade, drible e posso fazer posição de 9 também, fiz no Red Bull Bragantino. Falso 9 também", destacou o baiano de 22 anos, que disputou 14 jogos pelo time paulista em 2024. "Vai ser uma disputa boa, natural. Acho que isso temos que deixar para o (técnico Léo) Condé (escolher quem vai jogar). Espero que todos possam contribuir para ajudar o Vozão", ponderou.

Amanhã, o atacante terá a primeira oportunidade de atuar diante da torcida do Ceará, no duelo contra o Mirassol, às 17 horas, no Castelão, pela 21ª rodada da Série B, com expectativa de bom público. "O pouco contato que tive (com a torcida) em Goiânia foi bem acolhedor. Estou bastante ansioso para sábado", admitiu.



Com Victor Barros