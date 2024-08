Força como mandante é trunfo para Fortaleza buscar classificação na Sul-Americana

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Tricolor conta com apoio da torcida no duelo de volta contra os argentinos

Apesar do erro da arbitragem — que interferiu diretamente no resultado do jogo —, o Fortaleza voltou da Argentina com um bom resultado na bagagem. O empate em 1 a 1 com o Rosario Central, dentro do Gigante de Arroyito lotado, manteve a disputa pela vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana em aberto e com ótimas condições para o Leão.

Afinal, a decisão será na capital cearense, local onde os comandados de Vojvoda fazem temporada extremamente consistente. A força do Tricolor do Pici na Arena Castelão em 2024 tem sido um trunfo e os números refletem isso: são 19 jogos de invencibilidade como mandante, sendo 11 vitórias consecutivas, nove delas pela Série A.

“Estávamos em um estádio difícil, com um adversário que tem bons números jogando em casa. Sabemos que, em Copas, o fator estádio tem seu peso quando se enfrenta equipes de diferentes países. Teremos que assumir a responsabilidade frente aos nossos torcedores. Estaremos em nossa casa, conhecemos o ambiente, mas também sabemos que, assim como jogamos em um estádio difícil, o Central passará o mesmo”, analisou Vojvoda, após a partida da última quarta, 14.

A última derrota do Leão atuando no Gigante da Boa Vista aconteceu há quase cinco meses, em março, quando foi superado por 1 a 0 pelo Vitória, em duelo da fase de grupos da Copa do Nordeste — torneio do qual sagrou campeão posteriormente. Três dias antes, o Tricolor havia perdido para o Ceará, também pelo certame regional, jogando como mandante.

Os dois reveses foram os únicos do Fortaleza dentro de casa na atual temporada. No geral, o escrete vermelho-azul-e-branco disputou 28 jogos nesta condição: conquistou 19 vitórias e sete empates, além das duas derrotas já citadas. Ou seja, um alto aproveitamento de 76%.

Outro ponto importante a ser enfatizado é o bom desempenho ofensivo e defensivo na capital cearense. Ao todo, foram 53 gols marcados e 17 sofridos. No recorte recente, considerando as 11 vitórias consecutivas, o rendimento é ainda melhor: 20 bolas na rede adversária e somente três tentos sofridos.

“É um bom resultado (o empate contra o Rosario Central). Agora levamos a decisão para o Castelão, onde temos nossa torcida nos apoiando, onde fazemos partidas melhores. Está tudo aberto, mas, no Castelão, as coisas podem ser diferentes”, disse o volante Pedro Augusto, que foi um dos principais destaques do Leão na Argentina.

Na próxima quarta-feira, 21, a partir das 19 horas, o Rosario Central se tornará o sexto time argentino a visitar o Fortaleza — e tentará ser o primeiro a derrotar o Leão. Isso porque o retrospecto do Tricolor contra os hermanos na capital cearense é muito positivo. São três vitórias, contra Independiente (2 a 1), San Lorenzo (3 a 2) e Boca Juniors (4 a 2), e dois empates, perante River Plate (1 a 1) e Estudiantes (1 a 1).

Todos os triunfos aconteceram em jogos pela Sul-Americana de 2021, 2023 e 2024, respectivamente, enquanto os empates ocorreram na edição de 2022 da Libertadores.