Ceará encara Mirassol no Castelão em clima de final para se reaproximar do G-4 da Série B

Foto: Israel Simonton/CearaSC Ramon volta a ganhar chance na defesa alvinegra

Após dias com a arbitragem em foco devido às polêmicas na derrota para o Goiás, o Ceará volta as atenções para as quatro linhas e entra em campo hoje, às 17 horas, na Arena Castelão, contra o Mirassol, pela 21ª rodada da Série B, com apoio de mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas, visando encurtar a distância para o G-4.

O confronto tem caráter decisivo pela proximidade entre as equipes na tabela de classificação. A equipe cearense está na faixa intermediária, com 29 pontos, enquanto o Mirassol soma 35. Atualmente, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Alvinegro de Porangabuçu tem 16,6% de probabilidade de conquistar o acesso à elite do Brasileirão.

Internamente, a diretoria trabalhou durante a semana para dar peso de “final” ao duelo, depois do revés por 2 a 1 para o Esmeraldino, na última segunda-feira, 12, que teve atuação controversa do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e do VAR Thiago Duarte Peixoto. O Vovô lançou um trap — feito por inteligência artificial — relembrando momentos da Segundona de 2009, quando o clube engatou uma sequência de vitórias após ser derrotado pelo Paraná com gol de mão.

Em agosto, além do Mirassol, o Ceará terá outro duelo decisivo visando alcançar a zona de acesso da Segunda Divisão, contra o Novorizontino, também na Arena Castelão. O duelo está marcado para o próximo dia 26. Antes, na quarta-feira, 21, a equipe de Léo Condé enfrentará o CRB-AL no Rei Pelé, em Maceió.

Diante do Leão Mirassolense, o time cearense terá o desfalque do zagueiro David Ricardo. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e cumprirá suspensão automática. O volante Richardson e o centroavante Facundo Barceló, iniciaram transição há uma semana e são dúvidas para o confronto.

Para substituir David Ricardo, Léo Condé — retornando ao comando da equipe após duas partidas — deve optar por Ramon Menezes ao lado de Matheus Felipe. A base da equipe — que ganhou o reforço do lateral-esquerdo Eric, anunciado e regularizado nesta sexta-feira, 16 — deve seguir a mesma, escalado no 4-3-3, com Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon compondo o setor ofensivo.

Contra o Mirassol, o Ceará precisará ser eficiente ofensivamente para conseguir superar a solidez defensiva adversária. A equipe de Mozart Santos vive o melhor momento na Série B, com cinco partidas invictas — neste período também não sofreu gols. Em 12 das 20 partidas na competição, não foi vazado e, de quebra, tem a segunda melhor defesa do certame nacional.

Diante do Vovô, o time paulista terá o retorno do meia-atacante Negueba e pode ter a estreia do ponta-direita Iury Castilho, ex-Ceará. A equipe ainda conta com o centroavante Léo Gamalho e o meio-campista Chico, que atuaram pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2013 e 2019, respectivamente.



Ceará x Mirassol

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Léo Condé

Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Dellatorre e Negueba. Téc: Mozart

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/8/2024

Horário: 17 horas

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-/RN e Luis Carlos de Franca Costa/RN

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Transmissão: Premiere, TV Brasil, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO