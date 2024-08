De olho na liderança, Fortaleza vira chave da Sula e visita o RB Bragantino pela Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Moisés deve ser titular no ataque do Leão

Após jogo na Argentina pela Sul-Americana, o Fortaleza vira a chave novamente e retoma o foco total na Série A, pela qual encara o RB Bragantino, hoje, às 18h30min, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada. Embalado por nove jogos de invencibilidade, o Leão poderá, em caso de vitória, tornar-se líder da competição.

Protagonista de uma campanha histórica, o Tricolor do Pici é o atual segundo lugar do Brasileirão e com apenas um ponto do primeiro colocado. Nesta rodada em específico, o cenário para os comandados de Vojvoda na briga pelo título é bem interessante, já que o líder Botafogo terá um clássico amanhã contra o Flamengo, que é o terceiro da tabela.

Isso significa que se o escrete vermelho-azul-e-branco vencer o RB Bragantino, basta um empate ou vitória do Flamengo para que o time cearense tome o posto mais alto do campeonato. Vale ressaltar que o Leão, nesta sequência de nove partidas sem derrotas, conquistou sete triunfos e dois empates, o que representa aproveitamento de 85%.

Adversário do Fortaleza, o Massa Bruta vive um momento inverso. A equipe paulista amarga um jejum de seis jogos sem vitória, em que acumula quatro derrotas e dois empates. Atuando como mandante, o Massa Bruta perdeu os últimos três duelos que disputou, contra Corinthians (2 a 1), Athletico-PR (3 a 2) e Fluminense (1 a 0).

Para complicar ainda mais a situação, o treinador Pedro Caixinha terá nove desfalques para encarar o Leão, boa parte de jogadores que costumam ser titulares. O atacante Eduardo Sasha, o zagueiro Nathan Mendes e o volante Jadsom estão suspensos. Além do trio, outros seis atletas, por lesão, também ficam fora do confronto.

São eles os goleiros Cleiton e Lucão — titular e reserva imediato da posição, respectivamente —, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que é ex-Fortaleza, os meio-campistas Matheus Fernandes e Eric Ramires e o zagueiro Pedro Henrique.

Pelo lado tricolor, Vojvoda segue com as mesmas ausências da partida contra o Rosario Central-ARG. O centroavante Lucero, artilheiro do clube na temporada, está na capital cearense em tratamento de um edema muscular na coxa direita. Calebe, em processo de fortalecimento muscular, também está fora. Marinho é dúvida.

No histórico, Fortaleza e RB Bragantino já se enfrentaram em 14 ocasiões — considerando tanto partidas pela Série A quanto Série B —, com sete vitórias do Massa Bruta, seis do Leão e um empate. Contudo, quando se trata de duelos realizados somente na Primeira Divisão, o equilíbrio prevalece: quatro triunfos para cada lado.

RB Bragantino x Fortaleza

RB Bragantino

4-3-3: Fabrício; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Téc: Pedro Caixinha

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Kervin; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP

Data: 17/8/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos/BA e Thiago Rosa De Oliveira/RJ

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO