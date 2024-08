Ferroviário visita Náutico para evitar queda na Série C; Floresta recebe Athletic-MG

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,16.03.2024:Douglas Dias, goleiro do Ferroviário. Jogo pela semifinal do campeonato cearense, Ceará vs Ferroviário. Arena Castelão.

Na reta final da Série C, Ferroviário e Floresta disputam seus jogos da penúltima rodada hoje para definir o futuro. Pressionado e com grandes chances de rebaixamento, o Tubarão da Barra vai a Pernambuco para enfrentar o Náutico, nos Aflitos, às 18 horas, enquanto o Lobo da Vila vai receber o Athletic-MG, no estádio Presidente Vagas, às 19h30min, ainda com vagas chances de rebaixamento ou classificação.

O técnico Ranielle Ribeiro, que estreou com uma derrota, de virada, para o Caxias, terá o desafio de levar o escrete coral à primeira vitória fora do Estado na competição — e em um momento crucial. Com o peso de ter 96,6% de chances de rebaixamento, segundo dados do site Chance de Gol, figurando na vice-lanterna, o Ferroviário precisa vencer os dois jogos restantes, ante Timbu e Tombense, para permanecer.

Por sua vez, o Floresta de Marcelo Cabo vive uma situação mais acessível de permanência na Série C, na 13ª posição, necessitando apenas de uma simples vitória contra Athletic-MG ou São Bernardo, dois últimos adversários. A probabilidade de descenso é de 11,4%, enquanto a de classificação segue em 0,1%.

Ainda que com chances remotas, o Verdão ainda pode sonhar com a classificação para a segunda fase. Para isso, terá que vencer as duas partidas restantes e torcer pelos tropeços de Figueirense, Remo, Náutico, Tombense e Confiança em seus compromissos finais.

Precisando da vitória sobre o Náutico, que ocupa a 10ª posição, o Ferroviário terá os desfalques de Bruno Reis e Naldo, suspensos. Romarinho, que já não viajou para o último confronto, vai rescindir o contrato com o clube para retornar ao Capital-DF. Renan Luís, que passa por situação parecida após a saída de Paulinho Kobayashi, treinou com a equipe. Robson e Willian Rocha retornam.

O Ferroviário tende a adotar uma postura ofensiva. Ranielle Ribeiro deve ir a campo com Douglas Dias; Israel, Léo Gobo, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Vinícius Paulista e Nicholas; Gabryel Martins, Marcelinho e Ciel.

Por sua vez, o Floresta conta com um único desfalque para enfrentar a equipe mineira, atual vice-líder do torneio: o ponta-direita Andrew. Contudo, visando o confronto final, o Verdão tem seis jogadores pendurados: Lohan, Lucas Santos, João Pedro, Joedson, Luiz Daniel e Wescley. O técnico Marcelo Cabo também acumula dois amarelos.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro realizou os treinamentos finais com a base do time que iniciou a partida contra o Ypiranga, trocando apenas Andrew por Felipe Marques. Assim, devem estar na onzena titular: Luiz Daniel; Diego, Ícaro, Alisson e Pará; Lucas Santos, Marcelo e Wescley; Felipe Marques, Romarinho e Lohan.