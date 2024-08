Iguatu recebe Manaus no Morenão por classificação às quartas da Série D

Foto: João Marcos Lima | ADI Iguatu venceu o Treze com gol marcado por Otacílio Marcos.

Em jogo de volta pelas oitavas de final da Série D, o Iguatu recebe o Manaus-AM hoje, às 18 horas, no Estádio Morenão. Para o duelo decisivo, o Azulão do Centro-Sul terá o trunfo de jogar em casa, onde ostenta 100% de aproveitamento na competição, tendo nove vitórias em nove jogos, e precisa vencer para avançar ao mata-mata decisivo do acesso.



No primeiro embate, o time cearense saiu atrás do placar, mas arrancou o empate por 2 a 2 na Arena da Amazônia. Apesar de poder decidir em seus domínios e com o apoio da torcida, o técnico Flávio Araújo ressaltou a indefinição do confronto. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

“Foi um resultado importante [na ida] porque nós fomos para vencer ou empatar. Perder seria péssimo, porque o Manaus viria para o segundo jogo com a vantagem. Mas manteve o equilíbrio. Não temos vantagem, mas o Manaus também não tem”, analisou o comandante após o primeiro jogo.

Desde o início da Quarta Divisão, o Iguatu tem apresentado uma das campanhas mais sólidas. Na fase de grupos, o Azulão garantiu a classificação antecipada como vice-líder do grupo A3. Classificado para a segunda fase, avançou para as oitavas ao empatar sem gols contra o Jacuipense fora de casa e vencer por 2 a 1 no Morenão.

Com o sonho de ascender à Série C, os comandados de Flávio Araújo precisam chegar à semifinal para garantir vaga na próxima temporada da Terceirona. O clube é motivado também pela premiação da Série D. Até o momento, o Iguatu já faturou R$ 700 mil pelas classificações e, caso avance à quartas, embolsará mais R$ 150 mil.

Adversário do Azulão, o Manaus venceu o Campeonato Amazonense ao superar o Amazonas na disputa de pênaltis. Na Série D, o clube avançou para a segunda fase na última colocação do grupo A1. Já na segunda etapa, a equipe nortista se classificou ao vencer o Maranhão em outra decisão por penalidades. Com 52% de aproveitamento no certame, o Gavião protagoniza um campeonato mediano.

“Jogo difícil. Esperamos conquistar essa grande vitória, mas vamos ter muita dificuldade no decorrer do jogo. Estamos trabalhando forte. Conhecemos o adversário, é um grande adversário. É um time muito forte, como nós também somos. É jogo grande”, disse Flávio Araújo sobre o confronto contra o Manaus.