Ceará sofre gol de pênalti no fim, perde para o Mirassol e fica distante do G-4 da Série B

Foto: DAVI ROCHA/ESPECIAL PARA O POVO Lucas Rian, do Ceará, foi titular contra o Mirassol

Diante de mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão, o Ceará perdeu para o Mirassol por 2 a 1, ontem, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe pressionou o Leão Mirassolense, mas esbarrou na imprecisão ofensiva e, principalmente, na atuação de Muralha, resultando na insatisfação do torcedor.

Luiz Otávio e Léo Gamalho, nos acréscimos do segundo tempo, marcaram os tentos da vitória dos paulistas, enquanto Aylon descontou para o Vovô. Com o resultado, a equipe mantém os 29 pontos, caindo da 7ª para a 8ª colocação. A distância para o G-4 é de cinco pontos.

A equipe de Léo Condé volta a campo na quarta-feira, 21, às 20 horas (de Brasília), contra o CRB-AL. O duelo será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL.

Ceará 1 x 2 Mirassol | o jogo

Em campo, escalado com quatro atacantes, com Aylon centralizado no meio-campo, o Ceará teve ritmo frenético diante do Mirassol no primeiro tempo, mas saiu derrotado por mais um vacilo defensivo.

Logo no primeiro minuto, Lucas Rian teve a oportunidade de abrir o marcador, após receber de Saulo Mineiro, mas Muralha defendeu no contrapé.

A resposta do Mirassol veio aos seis minutos, com Luiz Otávio abrindo o marcador, após cobrança de falta na área.

Em desvantagem, o Ceará adotou uma postura agressiva no meio-campo para desarmar o adversário. Assim, quando conseguia, transitava com velocidade da defesa para o ataque. A imposição resultou no recuo mirassolense.

A equipe de Léo Condé finalizou a etapa inicial com 16 finalizações, mas faltou uma melhor tomada de decisão. Dessas, apenas duas resultaram em defesas de Muralha. Aos 26, porém, o Vovô teve a chance do empate, após o camisa 23 falhar na saída de bola e Lucas Rian finalizar na trave.

O time paulista, por sua vez, conseguia trocar passes para sair da pressão imposta do Ceará, mas pecava quando ultrapassava o meio-campo, faltando objetividade. A melhor chance após a abertura do marcador aconteceu aos 25 minutos, com Delatorre finalizando cruzado à direita de Richard.

A equipe cearense voltou para o segundo tempo mantendo a postura impositiva, mas encontrando mais dificuldade para a troca de passes. O Mirassol passou a se expor um pouco mais, cedendo, assim, espaço para o Ceará atacar.

Defensivamente, o Mirassol estava conseguindo neutralizar o avanço do Vovô. E quando não conseguia, tinha Muralha para impedir o empate alvinegro. Aylon e Erick Pulga, aos 13 e aos 15, tiveram a chance do empate, mas pararam no arqueiro mirassolense.

A pressão, enfim, resultou em gol. Aos 28 minutos, Matheus Bahia cruzou, Aylon finalizou, mas Muralha defendeu. No rebote, Saulo Mineiro cabeceou e o camisa 11 empatou.

O empate elevou o nível de ofensividade do Ceará no final da partida. Aos 33 minutos, Saulo Mineiro recebeu de Rafael Ramos e, livre na área, isolou. A falta de competência atrapalhou o Vovô no confronto.

No último lance do embate, Paulo Victor derrubou Alex Silva na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Léo Gamalho marcou o tento da vitória mirassolense.

Ceará 1 x 2 Mirassol | Ficha Técnica

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Lucas Mugni (Richardson) e Aylon (Jorge Recalde); Lucas Rian (Talisson), Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon (Iury Castilho), João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Chico; Gabriel, Fernandinho (Alex Silva) e Dellatorre (Léo Gamalho). Técnico: Mozart Santos.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza–CE

Data: 17/08/2024 (sábado)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-/RN e Luis Carlos de Franca Costa/RN

Árbitro de Vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Gols: Luiz Otávio (7'1°T), Aylon (28'2°T) e Léo Gamalho (53'2°T)

Cartões amarelos: Matheus Bahia e Matheus Felipe (Ceará) | Lucas Ramon, Fernandinho e Alex Muralha (Mirassol)

Cartões vermelhos: Matheus Felipe (Ceará)