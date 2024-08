Ferroviário sofre goleada para o Náutico e é rebaixado para a Série D de forma antecipada

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferrão só venceu três jogos em 18 rodadas

O Ferroviário está matematicamente rebaixado para a Série D de 2025. O descenso foi decretado na tarde de ontem, diante do Náutico. No Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), o time coral foi goleado pelo Timbu por 4 a 1 em jogo da 18ª rodada da Série C e zerou suas chances de evitar a queda.

Assim como em diversas partidas da Terceirona, o Tubarão da Barra do Ceará se mostrou apático na maioria dos 90 minutos disputados contra o Alvirrubro. A primeira etapa, por exemplo, foi dominada pela equipe pernambucana, que abriu vantagem no placar sem dificuldades.

Empurrado pela sua torcida nos Aflitos, o Timbu tomou as rédeas do duelo desde o minuto inicial e arriscou com Sousa e Paulo Sérgio, mas Douglas Dias fez bom trabalho nas duas ocasiões.

Aos 20 minutos, porém, o time de Recife conseguiu chegar ao seu gol. Após finalização de Patrick Allan, o goleiro do Ferroviário defendeu e, no rebote, Marco Antonio estufou as redes pela primeira vez.

O segundo tento, inclusive, não demorou a sair. Cinco minutos depois, Marco Antonio aproveitou erro da defesa coral e tocou para Paulo Sérgio finalizar forte para ampliar o marcador. No lance, a bola ainda desviou na zaga.

Em excelente momento dentro da partida, o Náutico seguiu pressionando o Tubarão, que apostava em contra-ataques e mostrava nervosismo aliado com apatia. Sem sucesso, a equipe cearense ainda sofreu mais um gol antes do fim da primeira etapa. Aos 43, em cruzamento feito por Patrick Allan, Islan aproveitou e cabeceou para a meta, marcando o terceiro do Alvirrubro.

No segundo tempo, a situação do time coral se agravou ainda mais. Isso porque, logo aos 2 minutos, o Timbu balançou as redes mais uma vez com Marco Antonio, que marcou seu segundo tento na partida.

Sete minutos depois, em uma de suas raras subidas ao ataque, o Ferrão ainda conseguiu marcar seu gol. Após receber de Nicholas, Ciel arriscou chute forte e diminuiu a goleada em Recife. Aos 14, o time assustou com Ciel novamente, mas o goleiro Renan Bragança interviu.

No restante do duelo, com uma vantagem confortável, o Náutico baixou suas linhas e cedeu a bola ao Ferroviário, que não conseguiu criar e assinou seu rebaixamento para a Série D de 2025.

Apesar de já estar rebaixado, o Tubarão ainda voltará à campo pela Terceirona no próximo sábado, 24, quando vai encarar o Tombense-MG, no Estádio Presidente Vargas, em duelo da última rodada.