Ceará tropeça contra adversários diretos e vê distância para o G-4 aumentar

Foto: Davi Rocha / Especial para O POVO Lucas Mugni, meia do Ceará, disputado bola com jogador do Mirassol, durante confronto válido pela Série B

O Ceará iniciou o returno da Série B do Campeonato Brasileiro tropeçando contra adversários postulantes ao acesso à elite nacional. Contra Goiás e Mirassol, perdeu por 2 a 1, em duelos marcados por protagonismo da arbitragem. O cenário, porém, poderia ser diferente, caso o Alvinegro de Porangabuçu tivesse tido melhor eficiência nas finalizações, concluindo as chances criadas em gols.

As derrotas resultaram em um afastamento do Ceará do G-4. Após a 19ª rodada, quando venceu o Guarani por 3 a 1, o Vovô alcançou a 6ª colocação, ficando um ponto atrás do Vila Nova, que abria a zona de acesso. Duas rodadas depois, o time cearense está a cinco.

De quebra, o Ceará viu outras equipes que estavam se distanciando da briga, vencerem confrontos. O resultado é uma tabela de classificação embolada. Do quarto para o décimo colocado, a diferença é de cinco pontos.

Sobre o assunto Aylon iguala Erick Pulga como artilheiro do Ceará na "Era Condé"

O mês vigente era importantíssimo para a equipe cearense por colocá-lo frente a frente contra adversários postulantes ao acesso. O resultado, até aqui, é ruim, com duas derrotas. Mas há tempo para reverter o cenário. Dos próximos cinco jogos, apenas um rival está na parte de cima da tabela de classificação: o Novorizontino, na segunda-feira, dia 26.

Antes, porém, o Vovô duelará contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL. O foco da comissão técnica está na manutenção da performance. Léo Condé considera o cenário difícil, mas não impossível.

“A performance da equipe foi boa. Temos que continuar trabalhando, acreditando, temos 17 rodadas pela frente. Fica difícil, mas não é impossível. Se conseguirmos performar como performamos, temos possibilidade de conseguir bons resultados para seguir na briga”, avaliou o treinador.

Para seguir sonhando com o acesso, é importantíssimo que o Ceará consolide o sistema defensivo. Léo Condé, inclusive, chega ao clube com essa missão, mas ainda não conseguiu implementar uma defesa sólida. Nas oito partidas até aqui, foram 11 gols sofridos, com média de 1,3 por jogo.

Ofensivamente, há a necessidade da melhora para conversão de chances. Contra Goiás e Mirassol, o Ceará finalizou 45 vezes, com oito na direção do gol e marcou apenas duas vezes.

Pela frente, enfrentará adversários da segunda página da classificação. Além do CRB-AL, duelará contra Amazonas e Chapecoense em um mês. Neste período, ainda enfrentará Novorizontino e Operário-PR. O sonho de disputar à Série A em 2025 segue dependendo apenas de si. Se fizer a sua parte, observando a oscilação do campeonato, conseguirá retornar à elite nacional.