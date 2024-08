Com campanha e feitos espetaculares, Fortaleza briga pelo título da Série A de forma sólida

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza, comandado pelo técnico Vojvoda, está na briga pelo título da Série A

O Fortaleza está, de fato, na briga pelo título nacional. Neste fim de semana, o Leão do Pici, inclusive, assumiu a liderança por 24 horas e só não se isolou na ponta da tabela devido à goleada do Botafogo em cima do Flamengo.

Atualmente, apenas um ponto separa o time carioca do cearense - que tem uma partida a menos em relação ao Fogão. Vice-líder na classificação, o clube leonino é dono do melhor aproveitamento da competição: 68,2%.

Além disso, acumula diversas outras marcas relevantes em sua campanha até o momento. Uma delas é a força como mandante, comprovada com números. Em 12 jogos na Arena Castelão, o Tricolor de Aço somou nove vitórias e três empates, sendo o único time entre os 20 do Brasileirão a não ser derrotado diante do seu torcedor.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda, inclusive, venceu todas as últimas nove partidas que disputou em solo cearense pelo certame nacional.

Aliado ao bom desempenho em casa, o Fortaleza ainda figura como o terceiro clube com melhor aproveitamento como visitante. Ao todo, são dez duelos longe dos seus domínios, sendo quatro vitórias, três empates e três derrotas. O aproveitamento, portanto, é de 50%.

"É um trabalho que nos dedicamos já há alguns anos para chegar num momento como esse, onde disputamos duas competições em bom nível, e mais especificamente no Brasileirão, de estar depois de 22 rodadas brigando na parte de cima da tabela, é algo muito difícil", disse Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, ao O POVO.

Vice-líder, o Leão do Pici vive uma realidade pouco imaginada por clubes do Nordeste. Isso porque, com longas viagens e menor orçamento em relação aos times do eixo, o Tricolor segue brigando no topo.

Para isso, conta uma comissão técnica chefiada por Vojvoda, que demonstra a cada rodada que não tem receio de alternar a equipe. São inúmeros os exemplos das vezes em que o torcedor se surpreendeu com escolhas do comandante no time titular - e, também, são inúmeras as vezes em que ele acertou.

"O que temos conquistado é fruto de um trabalho sequenciado, de uma comissão técnica que tem mais de 250 jogos pelo Fortaleza. Temos vários jogadores com mais de 100 jogos pela equipe, é um trabalho de uma diretoria que está junto há bastante tempo. É importante destacar que não estamos aqui por acaso, é muito trabalho, de montar um elenco muito homogêneo, que tem boas peças em cada posição, não é só um time titular, tem uma variação, tem uma troca, e a gente consegue manter performance", comentou Paz.

Com um elenco coeso, um trabalho sólido da comissão e uma gestão profissional, o Fortaleza só surpreende a quem não o acompanhava, ou a quem o ignorava. E, apesar da campanha atual ser digna de elogios, o sentimento interno é de cautela, conforme contou Marcelo Paz.

"O nível de concentração tem que ser altíssimo, e a gente tem enfrentado isso assim com muita vontade, com o sentimento de que a gente pode viver algo grande, mas também com o pé no chão de que é jogo a jogo, passo a passo, partida a partida, para tentar conquistar cada vez mais nossos objetivos."