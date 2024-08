Palmeiras vence São Paulo com gol de Flaco nos acréscimos e volta a vencer no Brasileiro

Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do São Paulo FC, durante partida válida pela vigésima terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque.

Neste domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo, por 2 a 1 em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no segundo tempo. Flaco López fez os dois para o Verdão, enquanto Luciano marcou para o Tricolor, no Allianz Parque, em São Paulo.

Com isso, o Verdão voltou a vencer no Brasileirão depois de cinco jogos e se mantém no G4, com 41 pontos. O Tricolor, com 38, vem logo atrás, em quinto lugar.

Antes de voltar a pensar no Brasileiro, Palmeiras e São Paulo têm compromissos válidos pelas oitavas de final da Libertadores. O Verdão entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor recebe o Nacional, do Uruguai, às 19 horas de quinta-feira, no Morumbis.

Depois disso, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. No sábado, Palmeiras enfrenta o Cuiabá, às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O São Paulo duela com o Vitória, no Morumbis, no domingo, também às 18h30.

Primeiro tempo movimentado, mas sem gols

As equipes começaram o jogo com muita cautela. O Palmeiras teve a primeira chegada aos seis minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Flaco López tentou de voleio e mandou com perigo por cima da meta de Rafael. Minutos depois, o argentino recebeu de Caio Paulista e foi travado. No rebote, Richard Ríos bateu mal na bola e mandou o chute para longe. O São Paulo acabou tendo problema e perdeu Ferreirinha aos dez minutos. Por volta dos 15 minutos, o Palmeiras recuperou a bola, Estêvão acionou Lázaro que chegava pelo meio e o camisa 17 finalizou fraco para defesa de Rafael.

Pouco depois, o Alviverde teve chance com Raphael Veiga, que mandou uma bomba da entrada da área, no canto, e Rafael defendeu. O São Paulo finalizou pela primeira vez aos 26 minutos e ficou perto de abrir o placar. Wellington Rato levou a melhor, invadiu a área, mas perdeu o ângulo após cobertura de Weverton. Na sequência do lance, Nestor achou André Silva na entrada da área e o atacante finalizou bem, levando perigo à meta do goleiro palmeirense, que fez a defesa no canto. Encontrando o caminho nos contra-ataques, Rato achou bom passe para Patryck, que avançou pela esquerda e bateu cruzado, mandando a bola perto da trave, aos 29.

Depois de sofrer um pouco, o Palmeiras respondeu aos 32 com uma pancada de Richard Ríos, que obrigou Rafael a trabalhar. Em seguida, André Silva viu Weverton defender seu chute. Com a partida movimentada, o Palmeiras assustou o Tricolor novamente aos 37. Depois de jogada de Estêvão, Rocha cruzou e Veiga bateu de primeira para nova defesa de Rafael. Minutos depois, Flaco López ganhou de Sabino e bateu da entrada da área. Pouco antes dos acréscimos, Estêvão fez boa jogada, deixando a marcação são-paulina para trás e tocou para a entrada da área. Zé Rafael bateu em cima de Rato.

Palmeiras sai na frente, cede empate e busca vitória nos acréscimos

O São Paulo iniciou o segundo tempo tentando ameaçar o Palmeiras, mas não conseguiu finalizar ao gol. Aos três minutos, Estêvão deixou Raphael Veiga livre, na cara do gol, mas o camisa 23 não pegou bem na bola e finalizou fraco. Rafael fez a defesa no meio do gol. O Verdão abriu o placar aos sete minutos. Raphael Veiga cobrou escanteio na área, a bola sobrou com Ríos pela direita e o colombiano mandou a bola na área. Depois de tentativa de Gómez, Zé Rafael bateu da entrada da área, Estêvão deu toque sutil e Flaco López estufou a rede de Rafael. O bandeirinha deu impedimento, inicialmente, mas após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

Aos 13, Raphael Veiga teve outra chance, mas desperdiçou. O São Paulo respondeu em seguida, com Arboleda, de cabeça, para fora. Por volta dos 15 minutos, Patryck disputou uma bola com Estêvão e caiu no gramado de mal jeito. Ele recebeu atendimento médico imediato e após cerca de nove minutos deixou o campo imobilizado de ambulância.

O São Paulo teve boa chance aos 22. Lucas fez boa jogada, Wellington Rato avançou em profundidade e mandou na rede pelo lado de fora. Aos 27, o Tricolor deixou tudo igual. Ferraresi foi lançado na direita, tocou para André Silva, que passou para trás e Luciano chegou batendo firme no canto de Weverton. A resposta palmeirense foi rápida e o Verdão chegou a voltar a ficar na frente após gol Lázaro, mas após revisão do VAR, o impedimento foi marcado.

Aos 38 minutos, o São Paulo saiu em bom contra-ataque. Calleri lançou para Bobadilla, que saiu livre pela esquerda. Weverton saiu do gol e interceptou o lance e viu a bola sair sem perigo. Nos acréscimos, o Tricolor conseguiu dar uma segurada no Palmeiras. Aos 48, Calleri avançou bem no ataque e tocou para trás. Bobadilla bateu e mandou muito por cima do gol. Pouco depois, Luciano fez falta Felipe Anderson e recebeu o segundo amarelo, que ocasionou sua expulsão do jogo.

Na cobrança da falta, Mauricio mandou em cima da barreira. Os jogadores do Verdão pediram um toque na mão de Lucas, mas nada foi marcado. O Palmeiras ensaiou uma pressão nos últimos instantes do jogo e conseguiu chegar à vitória. Rony cruzou na área e Flaco López fez de cabeça.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo



Data: 18 de agosto de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



Público: 35.791 torcedores



Renda: R$ 3.635.550,69

Gols: Flaco López, aos 7 e 53 do 2ºT (Palmeiras); Luciano, aos 27 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Sabino, Luciano (2) (São Paulo); Vitor Reis, Gustavo Gómez, Marcos Rocha (Palmeiras)



Cartão vermelho: João Martins (auxiliar) (Palmeiras); Luciano (São Paulo)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Rony) e Raphael Veiga (Rômulo); Estêvão (Felipe Anderson), Lázaro e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Moreira (Lucas Moura), Bobadilla, Rodrigo Nestor (Luiz Gustavo) e Michel Araújo (Luciano); Wellington Rato, Ferreira (Patryck) (Alan Franco) e André Silva (Calleri).



Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).