Chances de acesso diminuem, e Ceará precisa superar tabu contra CRB para sonhar com G-4

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Aylon balançou as redes na derrota para o Mirassol

A derrota para o Mirassol, no último sábado, 17, diminuiu as chances de acesso do Ceará de 16,6% para 9,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com 29 pontos, ocupando a nona colocação, o Vovô está a cinco do G-4 e precisa, em 17 rodadas, de uma campanha de, pelo menos, dez vitórias e três empates, para alcançar 62.

Sem tempo para lamentar, a equipe de Léo Condé volta a campo amanhã, às 20 horas, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), visando voltar a vencer na competição e, por consequência, o Galo da Pajuçara após sete partidas.

O duelo, inclusive, será o quarto entre as equipes no ano: em três partidas, são duas vitórias do time regatiano e um empate. Desde 2018, foram 11 confrontos entre cearenses e alagoanos, com apenas um triunfo do Ceará, pela Copa do Nordeste de 2020.

O confronto coloca frente a frente adversários com objetivos distintos na Série B, mas em momentos parecidos em termos de resultados. A equipe cearense sonha com o acesso à Série A e precisa interromper a sequência de derrotas obtidas contra Goiás e Mirassol. O CRB, por sua vez, briga contra o rebaixamento e não vence há sete partidas, entre Brasileiro e Copa do Brasil.

A fase do clube alagoano quase resultou na demissão de Daniel Paulista. O revés para o Amazonas deixou o CRB a cinco pontos do Z-4. Apesar disso, a diretoria manteve o treinador no cargo. Em entrevista coletiva pós-jogo, explicou que o momento é de unir o elenco.

“Temos que ter serenidade, ter equilíbrio, não colocar nossos problemas e defeitos embaixo do tapete. […] No momento, precisamos de tranquilidade para trabalhar e buscar novamente as vitórias”, disse Daniel Paulista.

Como mandante, o CRB conquistou 87,5% dos pontos (21 de 24). Dono da sétima melhor campanha, registra seis vitórias, três empates e uma derrota em dez partidas, com 13 gols marcados e apenas cinco sofridos. A expectativa é de que o Ceará enfrente o Galo da Pajuçara com o Estádio Rei Pelé lotado, devido à promoção de ingressos realizada para o confronto.

Após a derrota para o Mirassol, Léo Condé admitiu que a situação do Ceará na Série B é difícil, mas que a performance apresentada pode trazer bons resultados na competição.

“Temos 17 rodadas pela frente. Fica difícil, mas não é impossível. Se conseguirmos performar como performamos, temos possibilidade de conseguir bons resultados para seguir na briga”, avaliou o treinador do Vovô.

Diante do time regatiano, a comissão técnica não poderá contar com três atletas: o zagueiro Matheus Felipe, suspenso, o volante Lourenço e o atacante Facundo Barceló, lesionados. A delegação alvinegra embarcou ontem para Maceió.