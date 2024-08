Fortaleza se reapresenta no Pici, troca o "chip" novamente e mira foco total na Sula

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Breno Lopes é um dos destaques do Leão na temporada

Após um fim de semana intenso, de vitória fora de casa e liderança provisória no Brasileirão, o Fortaleza volta a trocar o “chip” para ter foco total na Copa Sul-Americana, torneio em que faz partida decisiva amanhã, às 19 horas, contra o Rosario Central, pelo duelo de volta das oitavas de final.

A expectativa é de casa cheia na Arena Castelão. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, 44.264 pessoas já garantiram um lugar na arquibancada da praça esportiva. Deste número, 30.896 são de check-in de sócios-torcedores, enquanto 13.367 foram provenientes de ingressos vendidos.

A empolgação da torcida tricolor não é para menos. Afinal, além da fase mágica que o escrete vermelho-azul-e-branco protagoniza no ano, o embate contra o time argentino também representa a chance de manter vivo o sonho de chegar em uma nova decisão do torneio continental, repetindo o feito de 2023.

Com o empate em 1 a 1 no Gigante de Arroyito, na Argentina, na última semana, o Leão precisa de uma vitória simples para carimbar a classificação às quartas de final — etapa em que, caso chegue, enfrentará RB Bragantino ou Corinthians. E vencer atuando como mandante não tem sido um problema: são 11 vitórias consecutivas na capital cearense.

Outro detalhe que pesa a favor do Tricolor é o bom retrospecto contra os argentinos em Fortaleza. Considerando jogos oficiais, o Leão já fez cinco embates contra equipes hermanas em solo cearense. Todos ocorreram na Arena Castelão. Foram três vitórias — contra Boca Juniors, Independiente e San Lorenzo — e dois empates — contra River Plate e Estudiantes.

Depois de uma semana longe de casa, a delegação do Fortaleza retornou após a vitória sobre o RB Bragantino, em São Paulo, e se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos ontem para dar início à preparação visando o Rosario Central. O artilheiro do time na temporada, Lucero deve ser a principal novidade entre os relacionados.

O centroavante entrou em campo pela última vez na vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, no dia 27 de julho, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em um dos treinamentos posteriores a partida, El Gato acabou sofrendo um um edema muscular na coxa direita, lesão que o tirou de combate nos quatro jogos recentes do time.

Já em fase final de transição física, a tendência é que Lucero fique à disposição para o jogo de amanhã. Antes de se lesionar, o atacante argentino vinha sendo peça decisiva para o Fortaleza no Brasileirão. Entre a 10ª e 20ª rodada do certame, o camisa 9 anotou sete gols e foi titular absoluto em nove das dez partidas disputadas pelo Leão. Na Sula, são seis tentos marcados, todos na fase de grupos.



Apresentado, Mancuso elogia estrutura do Fortaleza e revela "grande relação" com Lucero

Novo reforço do Fortaleza, o lateral-direito Eros Mancuso se mostrou, durante sua apresentação oficial, muito satisfeito com a estrutura física do clube. Na sala de imprensa, o argentino elogiou as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos.

Em resposta sobre o tema, Mancuso disse que contou empolgado para seus familiares que tudo que viu no CT do Tricolor do Pici estava em condição de “novo” e citou o vestiário e a academia como exemplos.

"Cheguei ao Fortaleza e encontrei um clube com instalações muito boas, que está crescendo permanentemente. Como disse para a minha família, tudo que vejo é novo: o vestiário é novo, a academia é nova, tudo novo. Tem muita vontade de seguir crescendo", ressaltou.

Leia mais "Gosto desse desafio", afirma Mancuso sobre vestir a camisa do Fortaleza

Fortaleza nunca perdeu para times argentinos no Castelão; confira histórico

Paz fala sobre Fortaleza viver "algo grande" na Série A, mas prega cautela: "Passo a passo" Sobre o assunto "Gosto desse desafio", afirma Mancuso sobre vestir a camisa do Fortaleza

Fortaleza nunca perdeu para times argentinos no Castelão; confira histórico

Paz fala sobre Fortaleza viver "algo grande" na Série A, mas prega cautela: "Passo a passo"

No Pici, Mancuso encontrou uma verdadeira “colônia de argentinos”. São sete hermanos no total no elenco, contexto que, naturalmente, facilita a adaptação do camisa 33 no Leão. Questionado se já conhecia algum dos novos companheiros de time, o lateral revelou ter uma “grande relação” com Lucero.

"Dos jogadores argentinos, joguei contra Cardona e Machuca, depois conheci Toto Pochettino, enfrentei ele. Tenho uma grande relação com El Gato Lucero, me ajudou muito. Estou muito contente", comentou.