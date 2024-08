Ceará encara CRB no Rei Pelé e busca reabilitação para voltar a sonhar com G-4 da Série B

Foto: Samuel Setubal Lucas Mugni é titular no meio-campo alvinegro

Visando interromper a sequência de derrotas, o Ceará visita o CRB hoje, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada da Série B. A partida marca o quarto encontro entre as equipes no ano, com duas vitórias para o Galo da Pajuçara e um empate até aqui.

O confronto coloca frente a frente adversários com objetivos distintos, mas em momentos parecidos em termos de resultados. Na faixa intermediária da tabela de classificação, com 29 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está a cinco do G-4 e precisa reagir na competição nacional para que os adversários não abram maior vantagem.

Nas duas rodadas mais recentes, o Vovô perdeu para Goiás, em Goiânia, e Mirassol, no Castelão, ambos por 2 a 1, e se distanciou da zona de acesso à elite nacional, sendo ultrapassado por alguns concorrentes — inclusive o próprio Esmeraldino. O duelo nordestino, portanto, é a oportunidade de se recuperar para voltar a sonhar com o pelotão da frente.

"Jogamos três vezes contra eles (CRB) esse ano, é um adversário que marca individual. É complicado de achar espaço contra eles. Precisamos saber aproveitar esse momento deles, que não é muito favorável, e ter calma, paciência, movimentar bastante", avaliou o atacante Aylon, que balançou as redes contra o Mirassol.

"É um jogo que temos que saber crias os espaços para conseguirmos fazer infiltrações na defesa adversária, para criarmos o tanto de chances que criamos no último jogo e, assim, finalizar melhor as jogadas", completou o camisa 11.



A equipe regatiana, por sua vez, sem vencer há sete partidas, entre Brasileiro e Copa do Brasil, está brigando contra o rebaixamento. O técnico Daniel Paulista, inclusive, devido à sequência sem vitórias e à proximidade do Z-4, está pressionado no cargo.

A seu favor, o CRB terá o apoio do torcedor. Como mandante em 2024, o clube tem 72% de aproveitamento, registrando 16 vitórias, seis empates e três derrotas em 25 partidas. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 87,5% dos pontos (21 de 24) foram conquistados em solo alagoano.

Para enfrentar o Galo da Pajuçara, o técnico Léo Condé precisará mexer na onzena titular do Vovô. Ramon Menezes e Richardson devem assumir as vagas de Matheus Felipe (suspenso) e Lourenço (lesionado). Daniel Paulista, por sua vez, terá a ausência do meio-campista João Pedro. O lateral-direito Hereda e o meia-atacante Gegê são dúvidas para a partida.

A equipe cearense buscará melhorar o desempenho como visitante na Série B. Em dez partidas, soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Apenas 27,5% (8 de 29) dos pontos foram conquistados longe de Fortaleza.

A performance do elenco nas derrotas para Goiás e Mirassol, sobretudo ofensivamente, com o Ceará tendo finalizado 45 vezes nas últimas duas partidas, tem agradado à comissão técnica. “Se conseguirmos performar como performamos, temos possibilidade de conseguir bons resultados para seguir na briga”, comentou Léo Condé em entrevista coletiva.



CRB-AL x Ceará

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Téc: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 21/8/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro/RS

Assistentes: Maira Mastella Moreira/RS e Michael Stanislau/RS

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ

Transmissão: Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO