Ferroviário lamenta rebaixamento, projeta 2025 e cita avanço na implementação da SAF

Foto: FÁBIO LIMA Tubarão amargou queda na Terceirona

O Ferroviário divulgou, manhã de ontem, uma nota lamentando os resultados da temporada de 2024, sobretudo pelo rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro, garantiu que "adversidades enfrentadas não nos desanimarão" e revelou avanço para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF).



O Tubarão teve a queda de divisão nacional decretada no último sábado, 17, quando foi goleado pelo Náutico por 4 a 1, nos Aflitos, no Recife (PE). A equipe coral acumula nove jogos consecutivos sem vencer — cinco derrotas e quatro empates — e chegou à penúltima colocação da Terceirona, agora já rebaixado, ainda com uma rodada de antecedência.

“O desempenho da equipe ficou aquém do desejado, e assumimos plena responsabilidade por essa fase difícil. Reiteramos nosso compromisso em aprender com esses desafios e seguir em frente com determinação”, pontuou a nota, assinada pela diretoria executiva do clube.

Conforme adiantado pelo O POVO em julho, o Tubarão da Barra segue em negociações com um grupo português para virar SAF. No entanto, estava previsto que, em caso de rebaixamento, o investimento poderia ser menor. Apesar da queda para a Série D, os lusitanos apontaram que não recuarão nas tratativas e seguem interessados no clube coral. A proposta oficial ainda será apresentada à diretoria.

“Com o apoio do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, avançamos na implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Reconhecemos que o modelo associativo atual apresenta limitações que dificultam a profissionalização e o crescimento do clube, e acreditamos que a SAF é o caminho para levar o Ferroviário a um novo patamar de excelência”, ressaltou a nota.



"Estamos seguros de que contaremos com investidores sólidos nesta jornada de transformação, o que nos permitirá alcançar novos horizontes e vitórias. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a melhoria contínua e o progresso do clube. Contamos com o apoio de todos para trilhar este novo caminho e construir um futuro de sucesso para o Ferroviário", finaliza o texto do Tubarão.

Investimento de grupo português

O Esportes O POVO apurou, no começo de julho, que um grupo português tem interesse em investir no Ferroviário e, internamente, a movimentação é vista como necessária para aumentar a competitividade e é unanimidade entre diretoria e conselho.

Caso o conselho aprove a proposta, como deve acontecer, o Ferroviário levará a decisão para uma assembleia democrática, como costuma fazer. Caso a proposta final seja vista com bons olhos, a Assembleia será divulgada e reunirá os sócios do escrete coral.

O Estatuto do Ferroviário permite a participação de sócios proprietários e sócios torcedores com, no mínimo, 3 anos ininterruptos de contribuição. O momento teria uma logística parecida às eleições de mandatário.