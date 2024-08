Ceará vence CRB fora de casa e volta a sonhar com acesso à elite

Foto: Israel Simonton / Ceará SC Aylon, atacante do Ceará, abriu o placar contra o CRB

O Ceará voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Aylon e Erick Pulga, o Vovô se sobressaiu bem diante do CRB-AL e bateu o clube alagoano por 2 a 0, na noite de ontem, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada do certame.

Com o triunfo, o time diminuiu a distância para o G-4 da Série B, estando, no momento, na 7ª colocação com 32 pontos, a quatro do Vila Nova-GO, que, com 36, abre o grupo dos quatro times que ascenderiam à elite nacional se a Segundona acabasse hoje.

Os comandados de Léo Condé entraram em campo pressionados. Afinal, o time vinha de duas derrotas consecutivas — Goiás e Mirassol-SP. Neste cenário, a vitória era essencial para seguir sonhando com o acesso à Série A.

Para isso, o Vovô foi a campo com aquilo que tinha de melhor. Do outro lado, a equipe da casa, o CRB, também vinha em momento difícil, com sete partidas em vencer na temporada.

O primeiro tempo foi de pouca emoção e sem tantas chances de gol. Aos 12 minutos, Kleiton, do clube alagoano, recebeu livre e arriscou de fora, mas a bola foi para fora, sem assustar o goleiro Richard.

Pelo lado cearense, a primeira grande oportunidade foi, de cara, o gol. Depois cruzamento na direita, o goleiro do CRB, Matheus Albino, não conseguiu afastar, deixando livre para Pulga. O camisa 16 finalizou na trave e no rebote, Aylon, sozinho, abriu o placar.

O Ceará estava mais confortável na partida, mesmo diante de uma leve subida de rendimento dos regatianos. No minuto 30, Kleiton, novamente, foi responsável por levar perigo.

O camisa 75 chutou de média distância, obrigando Richard e realizar grande defesa. Sete minutos depois, veio a resposta do escrete preto-e-branco. Matheus Bahia avançou pela linha de fundo e mandou na pequena área. A defesa alvirrubra tentou tirar, mas a bola ficou lima para Rafael Ramos balançar as redes, contudo, saiu rente à trave.

Perto do intervalo, um milagre de Richard. Gegê cobrou falta com categoria, encobrindo a barreira, mandando no ângulo. Porém, o arqueiro do Vovô se impôs, à postos para evitar o empate.

Quando o empate parecia se desenhar, Ceará tratou de deixar tudo a seu favor. Pulga recebeu lançamento preciso de David Ricardo, partindo do campo de defesa, ganhou da defesa adversária e mandou no canto de Matheus Albino.

Com o 2 a 0 no placar, cabia ao clube de Porangabuçu apenas controlar as ações e manter a posse de bola. Tomando, claro, cuidados com as chegadas de ataque do Galo Pajuçara.

Ainda deu tempo de Lucas Mugni, com atuação de destaque, quase ser recompensado. O 10 argentino, em cobrança de falta, chutou tirando do goleiro, mas parou no travessão.

Sem mais oportunidades, o jogo foi encerrado com triunfo do Vovô. O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira, 26, às 21 horas, na Arena Castelão, onde recebe o Novorizontino-SP.

CRB 0x2 Ceará

CRB

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Willian Formiga (Ryan); Falcão (Rômulo), Kallyel (Chay) e Gegê (João Neto); Rafael Bilu (Labandeira), Kleiton e Anselmo Ramon. Téc: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Jean Irmer), Richardson (Andrey) e Lucas Mugni (Lucas Rian); Saulo Mineiro (Recalde), Erick Pulga (Talisson) e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Rei Pelé, em Maceió-AL

Data: 21/08/2024

Árbitro: Jonathan Berkenstein - RS

Assistentes: Maira Mastella Moreira - RS e Michael Stanislau - RS

Gols: Aylon (26' 1t) e Erick Pulga (12' 2t)

Cartões amarelos: Gegê (CRB)

