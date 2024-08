Contagem regressiva para a Paralimpíada de Paris: 1,75 milhão de ingressos vendidos

Foto: Dimitar DILKOFF/AFP Vista da sede paralímpica da Praça da Concórdia em Paris, que receberá a abertura dos Jogos

Mais de 1,75 milhão de ingressos para assistir aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 foram vendidos até o momento, a uma semana da abertura do evento, anunciaram os organizadores do evento ontem.

"Estamos encantados com a dinâmica que se estabeleceu", especialmente desde o início dos Jogos Olímpicos no fim de julho, afirmou o diretor-geral do evento, Michaël Aloïsio, em uma entrevista coletiva.

Quase 700 mil ingressos foram vendidos desde o início das Olimpíadas parisienses e outros 800 mil bilhetes ainda estão disponíveis, com preços a partir de 15 euros (quase R$ 86 na cotação atual).

Mas dezenas de modalidades já estão com a lotação quase completa, sobretudo aquelas disputadas nas "sedes icônicas", disse Aloïsio, citando o Palácio de Versalhes, sede do hipismo, o Grand Palais com a esgrima e o taekwondo, e os pés da Torre Eiffel, com o futebol de 5.

Centenas de atletas passaram a se acomodar, a partir desta quarta-feira, 21, na Vila Paralímpica, que abre oficialmente as suas portas no norte de Paris, a uma semana da abertura das Jogos

Com o encerramento das Olimpíadas em 11 de agosto, os organizadores começaram a se preparar para receber os atletas das Paralimpíadas. "Teremos entre 500 e 1.000 chegadas diariamente, com um pico esperado no primeiro dia", disse à AFP o diretor do local, Laurent Michaud, durante uma visita da imprensa.

A Vila, com extensão de 52 hectares em uma região situada entre Saint-Denis, Saint-Ouen e Île Saint-Denis, está programada para receber 9.000 pessoas durante os Jogos Paralímpicos.

Além de 4,4 mil atletas de cerca de 180 países, também ficarão no local agentes administrativos, auxiliares, médicos, cinesiologistas e outros colaboradores e dirigentes. A delegação brasileira terá 280 atletas, sendo 255 pessoas com deficiência. É a maior da história do país em Jogos fora do Brasil.

Ontem, os 75 primeiros representantes brasileiros desembarcaram na Vila Paralímpica, que também foi utilizada pelos Jogos Olímpicos e não necessitou de grandes melhorias, uma vez que já havia sido projetada levando em consideração as exigências dos atletas paralímpicos, segundo enfatiza Michaud.

"Todas as ruas, calçadas e acessos são completamente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida", afirmou.

A abertura dos Jogos, que promete ser "inclusiva" e espetacular", segundo os organizadores, ocupará a Praça da Concórdia e avenida Champs-Élysées com 4.400 atletas. O show será a partir das 15 horas (horário de Fortaleza) do dia 28 de agosto, com expectativa de 65 mil espectadores nas arquibancadas do Centro de PAris.

Em uma entrevista com a AFP em julho, o coreógrafo da abertura, Alexander Ekman, confirmou que a cerimônia será um evento "festivo e político". Pela primeira vez o coreógrafo trabalhou com bailarinos com deficiência.

"Eles são extraordinários. São mais capazes do que muitas pessoas sem deficiência, tanto mental como fisicamente", afirmou.

A trilha sonora terá de novo a assinatura de Victor Le Masne, compositor do hino dos Jogos Olímpicos, e o figurino também terá a supervisão de Daphné Bürki. Até agora não vazou o nome de nenhum grande artista, mas os organizadores anunciam "um percurso pelo nosso repertório musical".

A pira olímpica será acesa novamente em seu balão que subirá ao céu de Paris todas as noites, como foi durante as duas semanas de competições olímpicas.



A cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos vai acontecer no dia 8 de setembro no Stade de France, mesmo local que recebeu o encerramento dos Jogos Olímpicos.