Fortaleza vence Rosario e avança: boas campanhas na Sula viraram rotina

Foto: FCO FONTENELE Lucas Sasha e Moisés, do Fortaleza, comemoram terceiro gol contra o Rosario Central nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Castelão, em Fortaleza, em 21/08/2024

De virada, o Fortaleza venceu o Rosario Central por 3 a 1 na noite de ontem, na Arena Castelão, e carimbou classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Leão chegou à relevante marca de 12 vitórias consecutivas como mandante neste ano e embolsou 700 mil dólares em premiação, equivalentes a 3,8 milhões de reais.

Noite de Copa é sempre diferente. Quando se trata de mata-mata, então, tudo se potencializa, sobretudo os sentimentos. A tensão nos olhares, os resmungos a cada erro de passe ou marcação do árbitros que não favorece o time, os gritos quase constantes e os xingamentos — esse no melhor modo "cearensês". Tudo isso pelo medo de ter o sonho encerrado.

Sonho esse descrito em forma de mosaico pela torcida antes da bola rolar: conquistar a taça da Copa Sul-Americana, que esteve tão perto na temporada passada. Mais uma vez, a festa protagonizada pelo tricolores na arquibancada não decepcionou. Foi o primeiro passo da rotina de noite inesquecíveis do Tricolor na Sula.

Dentro de campo, o receio de errar se sobrepôs à coragem de arriscar. E isso valeu para os dois times. Diferentemente do que se projetava, de um Fortaleza impositivo e intenso, embalado pelo apoio vindo da arquibancada, o que se viu no primeiro tempo do confronto foi uma equipe extremamente cautelosa.

A ideia de Vojvoda, de jogar em cima de eventuais erros do Rosario — estratégia que vem sendo efetiva ultimamente — não funcionou. O time argentino, também sem grandes aspirações ofensivas, se firmou com boa estruturação na defesa e neutralizou o Leão, que, além da pouca inspiração, abusou dos passes errados.

O resultado disso foi uma primeira etapa sem qualquer emoção. Nenhuma das duas times sequer acertou uma finalização ao gol, estatística que resume bem o mal desempenho de ambos. Tudo ficou reservado, mesmo, para os 45 minutos finais do duelo.

Quando o ponteiro passava dos dois minutos e muitos torcedores ainda voltavam para a arquibancada após o intervalo, Mallo, zagueiro do Rosario, abriu o placar em cobrança de falta na intermediária. O baque pelo gol sofrido foi rapidamente abafado pelo Leão, já que no lance seguinte Lucero aproveitou assistência de Pikachu e empatou.

A resposta rápida serviu como combustível para os comandados de Vojvoda. Aliado à força da voz dos mais de 49 mil tricolores na arquibancada, o Tricolor cresceu de rendimento e passou a pressionar o rival argentino. O espaço que o Leão tanto buscou surgiu aos 32, em passe magistral de Tinga para Pikachu. O atacante, de aura decisiva, bateu na saída do goleiro e estufou as redes. Não metaforicamente, a alegria dos torcedores balançou a estrutura do Castelão.

A vitória foi decretada por Lucas Sasha, aos 46 minutos. O sonho dos tricolores pela taça continental segue vivo e o próximo desafio no caminho até o Paraguai — sede da final deste ano — é o Corinthians, duelo este que também aconteceu em 2023, naquela ocasião pela semifinal.





Sul-Americana

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Hércules), Pedro Augusto (Lucas Sasha) e Pochettino (Kervin Andrade); Breno Lopes (Moisés), Lucero (Renato Kayzer) e Pikachu. Téc: Vojvoda.

Rosario Central

4-5-1: Jorge Broun; Coronel, Mallo (Barbieri), Quintana e Sández; Ibarra, Martínez, Gómez (Giaccone, Lovera (O'Connor) e Malcorra (Solari); Copetti. Téc: Matías Lequi.

Gols (Fortaleza): Lucero (Pikachu), Yago Pikachu (Tinga) e Lucas Sasha.

Gol (Rosario): Facundo Mallo (Malcorra).

Cartões amarelos (Fortaleza): Pochettino, Pedro Augusto, Brítez, Pikachu e Kervin.

Cartões amarelos (Rosario): Mallo e Ibarra.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: quarta-feira, 21

Horário: 19 horas

Árbitro: Esteban Ostojich/URU

Assistentes: Carlos Barreiro/URU e Agustín Berisso/URU

VAR: Andrés Cunha/URU