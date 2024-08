Classificado na Sula, Fortaleza retoma foco em briga pela liderança da Série A

Foto: Thiago Gadelha / AFP João Ricardo é um dos principais nomes do Tricolor

“É um momento único”. Foi assim que o goleiro João Ricardo descreveu a fase que o Fortaleza vive na temporada, marcada por classificação às quartas de final da Sul-Americana, vice-liderança da Série A e 11 jogos de invencibilidade — são nove vitórias e dois empates neste recorte, que alavancou o clube como uma das sensações do futebol brasileiro.

Mas se há um trunfo importante no trabalho interno realizado no Pici é a compreensão da equipe em não estender comemorações por triunfos — muito menos se acomodar. O termo “virar a chave” é constantemente utilizado por jogadores e comissão técnica, e não foi diferente após o 3 a 1 sobre o Rosario Central-ARG, na última quarta-feira, 21. O foco é sempre no próximo rival.

E o próximo desafio do Tricolor será pelo Brasileirão, em que encara o Corinthians no próximo domingo, 25, no Castelão. Coincidentemente, o Timão também será o rival nas quartas de final da Sula — confronto que aconteceu na edição de 2023, naquela ocasião pela semi. Apesar desse contexto, João Ricardo vê os duelos em “ambientes diferentes” e com preparações distintas.

“É um ambiente diferente. A gente fala muito em virar a chave. Viramos a chave para a Sul-Americana (contra o Rosario Central) e agora é Campeonato Brasileiro, um jogo completamente diferente. Nós vamos nos preparar para um jogo do Brasileiro. Uma partida muito pegada e disputada, mas jogaremos em casa e esperamos fazer mais um grande jogo”, analisou o camisa 1.

O duelo entre Leão e Timão pela Sula ainda vai demorar. A partida de ida, com mando do Tricolor, acontece no dia 18 de setembro, enquanto a volta, na Neo Química Arena, em São Paulo, será no dia 25 do mesmo mês. Na Série A, as equipes se encontrarão em cenários bem distintos: um está no topo da tabela, com um ponto de diferença para o líder Botafogo, enquanto o outro luta para deixar o Z-4.

"Vamos enfrentar o Corinthians no Brasileirão. Eles conhecem a gente e nós os conhecemos também. Mas os jogos da Sul-Americana são diferentes. O primeiro jogo é em casa, mas vamos ter tempo para nos preparar e analisar estratégias, dentro e fora de casa. Vamos enfrentar um grande time. Agora vamos colocar nosso foco no próximo jogo, que também é contra o Corinthians, virar a chave e pensar no Brasileirão, onde estamos bem e queremos continuar, mas vai ser uma partida difícil", projetou Vojvoda.

O elenco tricolor se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde de ontem para dar início à preparação. O treinador argentino do Leão terá três dias livres de treinamento antes do confronto.