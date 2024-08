Defesa do Ceará tem atuação consistente, passa em branco após 5 jogos e contribui em vitória

Foto: Israel Simonton/CearaSC Goleiro Richard teve boa atuação diante do CRB

A defesa do Ceará teve atuação sólida e eficiente na vitória por 2 a 0 diante do CRB, na última quarta-feira, 21, pela 22ª rodada da Série B. Para sair de campo sem sofrer gols após cinco partidas, o Vovô apresentou foco e agressividade na marcação, sobretudo no meio-campo.

Em campo, o Alvinegro estava armado com duas linhas de quatro. Ramon Menezes e Richardson, substituindo Matheus Felipe e Lourenço, foram as novidades. Coletivamente, o time de Porangabuçu conseguiu neutralizar o setor ofensivo do Galo da Pajuçara, impedindo, por exemplo, a participação fluída do experiente centroavante Anselmo Ramon.

“Conseguimos fazer uma partida bastante consistente, neutralizamos as principais jogadas do CRB, principalmente a saída do Anselmo Ramon e as infiltrações dos atacantes”, disse Léo Condé, na entrevista coletiva pós-jogo.

Ofensivamente, o CRB explorou os lados do campo, mas os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos, com auxílio dos pontas Erick Pulga e Saulo Mineiro, conseguiram sustentar o ímpeto mandante. Por dentro, a equipe alagoana encontrou um Ceará compactado, com Richardson e Lucas Mugni sendo responsáveis por 50% (7 de 14) dos desarmes do Vovô na partida.

Sem espaço, o time de Daniel Paulista passou a explorar os arremates de média e longa distância. Em duas oportunidades, Richard salvou o Alvinegro de Porangabuçu: nas finalizações de Willian Formiga e Gegê. O camisa 1 do Ceará, inclusive, voltou a ter atuação decisiva, podendo ser o ponto de retomada da confiança do goleiro, que vinha em baixa nas últimas partidas, com falhas. Ao todo, foram quatro intervenções no jogo.

Para além da consistência defensiva, os defensores participaram efetivamente da construção dos gols do Ceará, sobretudo o segundo, marcado por Pulga. O lance originou-se de uma ligação da defesa para o ataque: David Ricardo lançou o ponta-esquerda nas costas da marcação, para completar na saída de Matheus Albino.

A atuação do camisa 4, além da assistência, registrou quatro cortes, cinco duelos ganhos (71,4%), uma interceptação, um desarme. Durante os 90 minutos, teve 76% de acerto nos passes (28 de 37), de acordo com o SofaScore.

No gol de Aylon, dois defensores participaram da construção do lance: Ramon Menezes e Rafael Ramos. O zagueiro acionou o lateral-direito, que tabelou com De Lucca e recebeu em profundidade para cruzar. Albino aceitou, Erick Pulga acertou a trave e o camisa 11 marcou pela quinta vez nos últimos seis jogos.

Para a continuidade da Série B, o Ceará precisará ter consistência, a começar pelo compromisso da segunda-feira, 26, às 21 horas, contra o líder Novorizontino-SP. Na Arena Castelão, o Vovô terá mais um embate direto pelo G-4.

Aylon soma cinco gols nos últimos seis jogos e vive melhor fase pelo Ceará

Vivendo seu melhor momento na temporada, o atacante Aylon cresceu de rendimento com a chegada do treinador Léo Condé e tem sido peça importante para o Ceará. Titular absoluto, o camisa 11 marcou cinco gols nos últimos seis jogos do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta boa sequência, Aylon balançou as redes contra cinco adversários diferentes: Botafogo-SP (goleada por 4 a 1), América-MG (empate em 2 a 2), Goiás (derrota por 2 a 1), Mirassol (revés por 2 a 1) e CRB. O único jogo em que passou em branco foi na vitória por 3 a 1 diante do Guarani, pela 19ª rodada.

O tento no duelo perante o CRB — responsável por abrir o placar para o Vovô na vitória por 2 a 0, na última quarta-feira, 21 —, foi o sexto do atacante na Segundona, número que o coloca como vice-artilheiro do clube na competição, atrás apenas de Erick Pulga, que soma sete gols.

Em números gerais, o jogador também figura como o segundo maior goleador do escrete preto-e-branco na temporada, com dez bolas na rede — Pulga, líder isolado do quesito, tem 16. Vale ressaltar que Aylon é o atleta com o maior número de jogos do elenco em 2024, com 37 partidas.

Números de Aylon pelo Ceará na Série B 2024:

Jogos: 20



Gols: 6 (2º do time)



Assistências: 1



Finalizações certas: 17 (3º do time)



Desarmes: 18 (3º do time)



Interceptações: 6 (4º do time)

Fonte: FootStats