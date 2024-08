Experiente, Mauro mira decisão e almeja acesso inédito com o Iguatu à Série C

Foto: João Marcos Lima / Iguatu Goleiro Mauro Iguatu acumula acessos nacionais

A cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, a mais de 360 quilômetros da capital Fortaleza, vive a expectativa em torno de uma conquista inédita no futebol. O time que carrega o nome do município está nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e almeja chegar à Terceira Divisão de 2025, começando a decidir vaga no próximo domingo, 25, 16 horas, contra o Anápolis-GO, fora de casa.

Uma das peças que podem levar a esse feito é justamente alguém que, nas andanças por outros clubes do Nordeste, sempre fez questão de levar no nome a sua terra natal: o goleiro Mauro Iguatu. Com 36 anos, é um dos atletas mais experientes da equipe e defende o Azulão pela primeira vez na carreira.

Em conversa exclusiva com O POVO, o camisa 1 falou justamente sobre sua bagagem no mundo da bola e como pode contribuir para o êxito do Azulão no mata-mata decisivo. "Nesse momento de decisão, a questão da experiência pesa, até porque a gente tem passado por esses momentos em anos anteriores", ponderou.

"Então eu acredito que ajuda muito passar aos atletas mais jovens da nossa equipe o quanto é difícil chegar e tem que aproveitar o máximo para conseguir o principal objetivo da equipe, que é o acesso", destacou o arqueiro.



Para o Iguatu, chegar à Terceira Divisão seria histórico. Mauro, por outro lado, já trilhou este caminho de ascender de divisão nacional em outros momentos. No futebol cearense foram dois, ambos com o Icasa, saindo da Série C para Série B. Mas com o Azulão teria gosto especial.

"Os acessos que eu tenho no currículo, graças a Deus, foram com muito trabalho. Foram cinco acessos. Dois com o Icasa. Além disso, subi com América-RN, Treze-PB e Campinense-PB. É um motivo de muito orgulho se acesso vier com um time da minha cidade", disse.

Força da torcida e volta do interior aos holofotes

Por ter melhor campanha na Quarta Divisão, os comandados de Flávio Araújo mandarão o duelo decisivo no Estádio Morenão, um grande aliado do time na trajetória: foram oito jogos e oito vitórias.

"A cidade merece um evento de tal porte, e nós fizemos isso acontecer (decisão no Morenão). Trazer esse acesso para perto do torcedor, com apoio deles. É um momento único para cidade e estamos fazendo parte desse processo", destacou Mauro.

Para além disso, o Iguatu pode vir a quebrar uma escrita que já dura nove anos. Desde 2015, o interior do Ceará não possui um time nas três principais divisões do futebol brasileiro — o último foi o Icasa.

"Seria maravilhoso para o futebol cearense. O esporte local a cada ano cresce mais, com várias equipes em competições nacionais, lideradas sempre por Fortaleza e Ceará, depois equipes na C e, agora, estamos com a oportunidade de pôr o futebol cearense no topo. Tenho certeza que todo o Estado está torcendo pela gente", finalizou o camisa 1.