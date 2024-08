Fortaleza e Corinthians duelam em posições opostas na Série a e rivalidade aflorada

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lateral Felipe Jonatan pode ganhar vez como titular contra o Timão

Passado as emoções da classificação na Copa Sul-Americana, o Fortaleza segue focado em tomar a liderança do Campeonato Brasileiro, posição que ocupou por uma noite na última semana. Em seu caminho, o Leão do Pici terá o Corinthians, amanhã, às 16 horas, em duelo de times com posições opostas e rivalidade aflorada.

O cenário necessário para assumir o topo da tabela é igual ao da rodada anterior: vencer e torcer por um tropeço do líder Botafogo, ou seja, empate ou derrota. Somente um ponto separa o time cearense — que possui um jogo a menos — do carioca. Enquanto o Glorioso visita o Bahia, o Tricolor recebe o Timão na Arena Castelão, local onde tem sido soberano na temporada.

A expectativa, inclusive, é de lotação no Gigante da Boa Vista. De acordo com a parcial de público divulgada ontem, 44.262 mil torcedores já garantiram presença na arquibancada para assistir à partida. Deste número, 27.427 são de check-in feito por associados e 16.835 de ingressos vendidos. Contra o Rosario Central-ARG, no meio de semana, o público foi de 50.135 pessoas.

E se o escrete vermelho-azul-e-branco tem brigado por coisas grandes no Brasileirão, não se pode dizer o mesmo do Timão. O clube paulista tem sofrido no torneio nacional, é uma das quatro piores equipes e integrante da atual zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos, menos da metade do que tem o Fortaleza.

Apesar desse contexto distinto na Série A, o confronto entre os dois times tem ganhado um tom a mais desde a última temporada, quando foram adversários na semifinal da Copa Sul-Americana — o Leão levou a melhor e avançou à decisão. Neste ano, serão adversários novamente no certame continental, pelas quartas de final, o que naturalmente eleva a rivalidade.

Pelo lado tricolor, a preparação para a partida será encerrada hoje. A novidade fica por conta do possível retorno de Calebe, que treinou com o elenco e pode figurar entre os relacionados. O meio-campista não entra em campo há mais de dois meses, período em que esteve em processo de fortalecimento muscular.

A última vez que atuou pelo Tricolor do Pici foi no dia 23 de junho, no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Naquela ocasião, Calebe foi colocado por Vojvoda aos 32 minutos do primeiro tempo, mas precisou ser substituído aos 42 após sentir dores. Desde então, ficou afastado dos gramados.

A atual temporada do meio-campista não tem sido fácil. No primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, realizado no dia 30 de março, Calebe deixou o campo lesionado e ficou 80 dias no departamento médico antes de retornar contra o Grêmio, pelo Brasileirão. No jogo seguinte – contra o Galo, como citado –, lesionou-se novamente.



Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado pelo Chile para jogos das Eliminatórias

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, está entre os convocados da seleção chilena para os jogos contra Argentina e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Emprestado ao Leão do Pici até o fim deste ano pelo Coritiba, o defensor também esteve entre os convocados de La Roja para a Copa América deste ano, disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos. No torneio, no entanto, ele não chegou a entrar em campo.

Oitavo colocado nas Eliminatórias, com cinco pontos somados, o Chile vai encarar Argentina e Bolívia nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. O primeiro compromisso será na casa dos hermanos, enquanto o embate contra os bolivianos será em solo chileno. A equipe está há três jogos sem vencer na competição.

Kuscevic no Leão

Aos 28 anos, Kuscevic disputou 29 partidas pelo Fortaleza na atual temporada e marcou dois gols. Pelo Leão do Pici, ele conquistou a Copa do Nordeste e é peça importante no funcionamento do time de Vojvoda.