Série C: rebaixado, Ferroviário recebe Tombense no PV; Floresta visita São Bernardo

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Marcelo Cabo, técnico do Floresta, comandando o time na Série C do Brasileiro

Com futuros já definidos e sem maiores objetivos, as equipes cearenses da Série C entram em campo hoje para a última rodada. O Floresta, que conseguiu garantir a permanência na divisão após uma campanha heroica de recuperação, enfrentará o São Bernardo-SP fora de casa. Por sua vez, o Ferroviário, que já está rebaixado para a Série D, receberá o Tombense-MG no estádio Presidente Vargas.

A bola rola às 17 horas para todos os jogos da rodada final da primeira fase da competição. O Verdão ocupa a 15ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Ferroviário figura na penúltima posição, tendo 14 pontos somados.

No Tubarão, a já complicada situação piorou. O clube anunciou que o técnico Ranielle Ribeiro deixou o comando da equipe após duas derrotas em dois jogos e a confirmação da queda. O encerramento de contrato ocorreu em comum acordo.

Assim, Raimundo Wagner, que atua como coordenador técnico e das categorias de base do Ferroviário, assumirá o escrete coral no último compromisso. Raimundinho já treinou a equipe principal em dois jogos no ano durante o Campeonato Cearense e saiu vitorioso em ambos, ante Atlético-CE e Caucaia.

Em contato com O POVO, o clube coral admitiu que apoiará uma eventual punição proposta pela Aparecidense-GO ao Caxias-RS pela suposta escalação irregular do lateral-direito Yuri Ferraz. Além disso, também indicou um recurso contra o Sampaio Corrêa, que teria registrado o treinador Felipe Surian no dia do jogo contra o clube cearense. Em caso de vitória no último jogo, uma punição às equipes poderia livrar o Ferroviário do rebaixamento.

No Floresta, a situação anda mais amena. Com a permanência garantida mesmo após começar a competição com sete derrotas consecutivas, o clube festeja a recuperação e permanência. Marcelo Cabo, treinador da equipe, destacou o poder de reação do time: "Foi um dos trabalhos mais prazerosos e árduos da minha carreira".

O clube, inclusive, pretende aumentar o investimento na temporada seguinte para deixar de lutar contra o rebaixamento e dar um passo à frente, brigando pela classificação para a fase seguinte. A meta é figurar entre as cinco equipes com maiores folhas salariais da divisão.

Para o último jogo do Lobo, as novidades na relação são os jovens Victor Andrade e Clayton, ambos do sub-17.