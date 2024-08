Com chance de liderar Série A, Fortaleza recebe Corinthians no Castelão

Foto: FCO FONTENELE Torcedor do Fortaleza durante jogo contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Após sentir o sabor da liderança no final de semana passado, o Fortaleza chega para enfrentar o Corinthians neste domingo, 25, determinado a assumir de vez o topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Leão precisa vencer o Timão na Arena Castelão, em duelo que se inicia às 16 horas, pela 24ª rodada, e torcer por um tropeço do Botafogo-RJ, que estará em campo no mesmo horário para encarar o Bahia, fora de casa.

Time a ser batido no Brasileirão, o Tricolor do Pici está com a confiança elevada e possui dois pontos cruciais que pesam a favor no confronto contra o clube paulista: a torcida e a força atuando como mandante. Além da expectativa de 50 mil pessoas presentes no Gigante da Boa Vista, os comandados de Vojvoda acumulam 12 vitórias consecutivas dentro de casa.

A última derrota na capital cearense aconteceu há mais de cinco meses, para o Vitória-BA, ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste — torneio este em que o Leão se tornaria tricampeão meses depois. Desde então, foram 20 jogos em Fortaleza, com 15 triunfos e 5 empates. No Brasileirão, o escrete vermelho-azul-e-branco tem a melhor campanha e é o único invicto como mandante.

Pelo lado do Alvinegro, o cenário fora de casa não tem sido positivo na Série A. Com apenas seis pontos em 12 jogos longe de Itaquera, o time paulista é o pior visitante da competição, com oito derrotas, três empates e apenas uma vitória — o que representa aproveitamento de 16,7%. O único triunfo ocorreu diante do Bahia, no dia 21 de julho, pela 18ª rodada.



Outro detalhe é que o Fortaleza não sabe o que é perder para o Timão como mandante desde 2019. A última derrota aconteceu no dia 28 de julho daquele ano, quando os visitantes triunfaram por 3 a 1 em jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram cinco jogos em solo cearense, com quatro vitórias do Leão e um empate.



Em paralelo ao contexto do mando de campo, a campanha e os objetivos dos dois times na elite nacional também são bem distintos. Enquanto o Leão figura como vice-líder e briga pelo título, o Corinthians integra a zona de rebaixamento, na 17ª posição, e tenta escapar do Z-4 para evitar uma nova ida à Série B.



+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Outro fator de peso para o confronto é se tratar de prévia de uma decisão. Os dois times se enfrentarão mais duas vezes no ano, no duelo decisivo de quartas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos serão em setembro.

Apesar do cenário que vive o Timão, Tinga, lateral-direito e capitão do Tricolor, projetou um duelo difícil e destacou a postura tática que a equipe visitante deve adotar. “O Corinthians na Série A está brigando lá embaixo. Então o jogo de domingo vai ser difícil, o adversário vai vir bastante fechado”, analisou.



Para o compromisso, o Alvinegro tem quatro baixas confirmadas. Alex Santana, Maycon, Palacios e Ruan Oliveira, lesionados, estão fora. Já Yuri Alberto, Raniele e Romero, embora passem por acompanhamento no departamento médico, podem aparecer entre os relacionados.



No Fortaleza, existe a possibilidade de que Calebe volte a ser relacionado após dois meses fora. Contratado recentemente, o lateral-direito argentino Eros Mancuso poderá fazer sua estreia. Entre as ausências, Vojvoda não contará com Titi, suspenso. Marinho e Rossetto, entregues ao departamento médico, também devem desfalcar o Leão.

Fortaleza x Corinthians: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonathan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Técnico: Juan Pablo Vojvoda



Corinthians

3-5-2: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto (Igor Coronado). Técnico: Ramon Díaz



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: domingo, 25

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes De Lima/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Eduardo Goncalves Da Cruz/MS

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Globo e Premiere