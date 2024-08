Em despedida da Série C 2024, Floresta roda elenco e perde fora de casa para o São Bernardo

Foto: Kely Pereira/Floresta EC O Verdão seguirá na Série C para 2025

O Floresta entrou em campo para enfrentar o São Bernardo pela última rodada da Série C 2024 apenas para cumprir tabela. A bola rolou em São Paulo, mas o Floresta já pensava no próximo ano por já ter seu cenário final definido na competição. Com promessa de maior investimento para a sua próxima temporada, na qual pretende buscar uma posição ainda mais alta no torneio nacional, o Verdão encerrou a sua participação com uma derrota por 2 a 0.

Para a partida no estádio Primeiro de Maio, o técnico Marcelo Cabo, que comandou a reação heroica da equipe pela permanência após perder os sete primeiro jogos do Campeonato, levou promessas do sub-17 para serem testadas no compromisso final e rodou peças de seu elenco. Os tentos adversários foram marcados por Kayke e Maycon Douglas.

Jogando fora de casa, o Lobo da Vila Manoel Sátiro não escondeu sua estrutura para a partida. Posicionado com linhas baixas, o Floresta teve pouca posse de bola, mas conseguia criar chances utilizando contra-ataques em velocidade.

Para o duelo, Cabo não levou jogadores titulares e reservas como Andrew, Wesley, Lohan, Jean Silva e Luiz Daniel. Ainda assim, o time não sentia dificuldades em igualar o nível de rendimento em campo. Entre as novidades, se destacavam Victor Andrade e Clayton.

O primeiro atuou como volante, correndo de uma área à outra. Apesar da pouca idade, mostrou proatividade na partida, em especial nas saídas de bola e tentativa de recuperação.

Já o segundo foi utilizado como válvula de escape ligando os contra-ataques. Destaque da base do Verdão, Clayton participou de parte das melhores chances do time em campo.

O placar final viria a camuflar a partida equilibrada no estádio Primeiro de Maio, uma vez que o Floresta criou a mesma quantidade de chances que o clube mandante, que foi mais efetivo.

Contudo, o equilíbrio não indicava criatividade, ambas as equipes finalizaram pouco na direção do gol. A equipe cearense finalizou para fora em todas as chances que teve. Em uma partida faltosa, com seis cartões amarelos, o atleta Ícaro, do Floresta, ainda foi expulso nos acréscimos.

Os gols da partida vieram dos pés de Kayke, aos 10 minutos do segundo tempo, e Maycon Douglas, aos 21 da mesma etapa.