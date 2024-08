Ceará recebe líder Novorizontino buscando voltar a se aproximar do G-4

Foto: Israel Simonton / Ceará SC Raí Ramos, lateral-direito do Ceará, em partida contra o Novorizontino

Após encerrar a sequência de duas derrotas com uma importante vitória fora de casa, o Ceará volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 26, o Alvinegro recebe o Grêmio Novorizontino na Arena Castelão, às 21 horas, para disputar a 23ª rodada da Segundona.

Buscando dar sequência ao bom desempenho mostrado no último jogo, contra o CRB-AL, o Vovô enfrenta um difícil compromisso contra o atual líder do campeonato, responsável pela melhor campanha do certame.

Ainda focado em sair do meio da tabela e se aproximar do G-4, o Ceará recebe o Novorizontino em um momento de instabilidade na Série B. Mesmo que a vitória de de 2 a 0 sobre o CRB tenha ajudado a recuperar a confiança da equipe, conforme destacou o técnico Léo Condé em entrevista pós-jogo, o time de Porangabuçu tem sofrido com o baixo desempenho enfrentando clubes da parte de cima da tabela.

Apesar de ter vencido o Novorizontino por 3 a 0 no primeiro turno do campeonato, o Ceará não pontuou contra nenhum outro time do atual G-4. Enquanto em confronto contra as equipes da 5ª, 6ª e 7ª colocação da tabela, o Alvinegro somou só 5 de 12 pontos disputados. Agora, sendo o atual 8º colocado, com 32 pontos, o Vovô vê a chance de encostar na zona de acesso em caso de vitória sobre o adversário paulistano.

Oponente do Ceará, o Tigre do Vale defende sequência de 12 jogos de invencibilidade (sete vitórias e cinco empates), além de ser o melhor visitante da competição, contabilizando seis vitórias em 11 partidas fora de casa. Além do bom momento vivido, o Novorizontino tem em seu favor a vantagem no retrospecto do duelo. Em três jogos contra o Ceará — todos pela Série B —, a equipe aurinegra venceu duas.

Para superar a incrível temporada protagonizada pelo líder, Léo Condé aposta no poderio ofensivo do Vovô, que possui o melhor ataque da Segundona, com 35 gols marcados; além da boa média de 15 finalizações por jogo. Mesmo sendo uma das equipes com menor posse de bola nos jogos, o Ceará não tem dificuldade para criar boas chances de gols.

Sem desfalques por suspensão, Condé terá apenas Facundo Barceló, Lourenço e Gabriel Lacerda como baixas por contusão. Para reforçar o elenco, o Vovô terá o retorno de Matheus Felipe. O defensor volta a jogar após ter cumprido suspensão contra o CRB. Do lado adversário, o time de Eduardo Baptista também terá quatro desfalques em seu time: Vitinho, Raul Prata, Oscar Ruiz e César Martins.

Sobre o duelo, Condé destacou o nível de dificuldade e ressaltou a importância do apoio da torcida: “Jogo muito difícil contra o líder da competição. Tive a oportunidade de trabalhar lá, participei do acesso e conheço o histórico do Novorizontino nos últimos anos. Esperamos que o torcedor possa comparecer em peso e incentivar, porque tem tudo para ser uma grande partida”.

Ficha Técnica: Ceará x Novorizontino

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Richardson, Lucas Mugni. Téc: Léo Condé.

Novorizontino

3-4-3: Jordi; Renato Palm, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Léo Tocantins; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo. Téc. Eduardo Baptista

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Data: 26/8/2024



Horário: 21 horas



Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)



Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva (AL) e Esdras Mariano De Lima Albuquerque (AL)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Transmissão: Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO