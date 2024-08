Fortaleza vence o Corinthians, lidera Série A e faz história no futebol nordestino

Foto: João Moura / Fortaleza EC Lucero e Pikachu comemoram o gol da vitória do Fortaleza

Para coroar uma semana mágica, que ficou conhecida entre os tricolores como a dos 100 mil torcedores no estádio, o Fortaleza venceu novamente num Castelão lotado de esperanças em um time que não cansa de se reafirmar entre os mais fortes país. Ou como o mais forte, se a régua for a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, mesmo com um jogo a menos que o segundo e o terceiro colocados, o Leão assumiu a liderança isolada da elite do futebol nacional.

Diante do Corinthians, na tarde de ontem, o escrete vermelho-azul-e-branco triunfou por 1 a 0. Para assumir o topo da tabela — feito nunca atingido por um nordestino após o fechamento de uma rodada no segundo turno —, o Fortaleza viu uma partida similar com a da classificação sobre o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana, ainda que o placar difira.

Dois tempos distintos em criações de chances e um personagem repetido com a luz do protagonismo: Yago Pikachu. Se no meio de semana o camisa 22 participou de dois gols diretamente e contribuiu no terceiro, desta vez só precisou de um para dar números finais ao confronto.

Tendo lotado o Castelão no meio de semana com mais de 50 mil torcedores, que presenciaram mais uma classificação às quartas de final continental, a torcida tricolor repetiu o feito contra o time paulista. O impactante estádio, onde o Leão não perde desde março deste ano — são 13 vitórias consecutivas —, pulsava novamente, como quem pedia um time cearense no topo do País.

Contra o Rosario, o mosaico nas arquibancadas era de apoio à campanha do clube na competição. No jogo do Brasileirão a mensagem era ainda mais importante e também se dirigia a uma campanha, mas da sociedade.

Com o lema "Vire o Jogo, contra a violência", antes do apito inicial, em alusão ao Agosto Lilás, a torcida fortaleceu a campanha de combate à violência doméstica e familiar contra mulheres.

Em campo, o principal personagem do jogo entre as equipes no primeiro turno da competição – em maio deste ano –, quando registrou o maior número de defesas em uma partida desta edição do torneio, o goleiro João Ricardo, desta vez, trocou a camisa 1 pela 180 – número do disk denúncia.

Com a bola rolando, a primeira etapa mostrava que o goleiro com mais defesas da competição não precisaria repetir a atuação de gala, assim como Hugo Souza, que também salvou o Corinthians em jogo da Sula. Ao fim da primeira etapa, as equipes tinham registrado apenas um chute ao gol, que nem sequer levou perigo.

A baixa criatividade nos primeiros 45 minutos burocráticos entre as equipes era evidenciada em números como os dribles realizados na partida. Até aquele momento, eram apenas três certos, contando os 22 jogadores em campo.

A melhor chance foi alvinegra: em um espaço encontrado nas costas da defesa tricolor pelo lado esquerdo, o Corinthians construiu bem e achou Pedro Raul sem goleiro, mas o atacante não chegou inteiro no lance para empurrar para as redes e acabou mandando por cima.

Dono do melhor contra-ataque do torneio, o Fortaleza enfrentava um Corinthians pouco agressivo, sem deixar espaços como alternativa, Vojvoda tentava subir as linhas para incomodar a saída de bola adversária.

O rival paulista não seguiu a mesma lógica para o segundo tempo. Com três mudanças no intervalo, o Corinthians passou a apostar em uma movimentação mais intensa. Em 15 minutos, o time criou pelo menos três boas chances de gol. Vojvoda respondeu com substituições para tentar igualar e chegou a ter um pênalti em Lucero, anulado pelo VAR em seguida.

O Fortaleza buscava espaços na frente da área adversária para finalizar, enquanto o Corinthians encontrava muitas jogadas de perigo nas costas da defesa tricolor. Neste recorte, Cardona chegou a salvar o time cearense com um corte em cima da linha aos 27 minutos, quando o placar persistia em 0 a 0.

Depois do susto, o Fortaleza, em mais uma semelhança com o jogo do meio de semana, voltou a ficar atento na partida. Em jogada individual de Moisés, a bola ficou com Lucero, que rolou para o meio e Pikachu converteu, abrindo o placar aos 32 minutos. Ali, o herói também se repetia.



O Corinthians se jogou ao ataque nos minutos finais, mas apresentava mais desespero que boas ideias. O Fortaleza se fechou. Afinal, jogando em casa, são apenas seis gols sofridos, com certa disparidade para a segunda melhor defesa. O Leão chegou até a ampliar nos minutos finais, mas teve o gol anulado.

A liderança contou ainda com uma "ajuda" nordestina. O Bahia ficou no 0 a 0 com o Botafogo, que acabou ultrapassado pelo Laion, novo líder do Brasileirão. O Fortaleza volta a campo no sábado, 31, para um duelo de líderes contra o Alvinegro carioca, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Ficha técnica: Fortaleza 1x0 Corinthians

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonathan; Lucas Sasha, Hércules (Martinez) e Pochettino (Pedro Augusto); Breno Lopes (Moisés), Lucero (Kayzer) e Pikachu. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Corinthians

3-5-2: Hugo Souza; Félix Torres (Romero), André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles (Giovane), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Coronado) e Pedro Raul (Yuri Alberto). Técnico: Ramon Díaz

Gol (Fortaleza): Yago Pikachu (Lucero)

Cartões amarelos (Fortaleza): Hércules, Cardona e Renato Kayzer

Cartões amarelos (Corinthians): Gustavo Henrique, Charles e Ramalho

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/8/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Felipe Fernandes De Lima/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Eduardo Goncalves Da Cruz/MS

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG