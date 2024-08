Iguatu segura empate com Anápolis no jogo de ida e decide acesso à Série C em casa

Foto: João Marcos Lima/AD Iguatu Iguatu empata em 1 a 1 com Anápolis em Goiás pelas quartas de final da Série D 2024

No primeiro duelo das quartas de final da Série D, o Iguatu garantiu um empate em 1 a 1 contra o Anápolis-GO fora de casa. Com o resultado, a equipe cearense tem a vantagem de jogar por uma vitória simples em casa, no estádo Morenão, para ficar com o inédito acesso à terceira divisão nacional.

Diante do Estádio Jonas Duarte lotado de torcedores goianos, as equipes protagonizaram uma partida equilibrada, com uma certa vantagem para os donos da casa. Após o apito inicial, o Iguatu pareceu intimidado frente ao adversário campeão goiano de 2021. Houve, assim, uma demora para o Azulão entrar na partida. Prova disso é que até os 15 minutos do duelo, o Anápolis já havia chegado com perigo na área cearense mais de seis vezes.

Durante as diversas tentativas de abrir o placar, o time da casa parava nas eficientes defesas de Mauro Iguatu. Logo aos 2 minutos, André, atacante do Galo da Comarca, criou a primeira grande chance ao arrancar sozinho em direção ao gol. O jogador, entretanto, foi parado pelo goleiro do Azulão, que saiu para fazer a defesa.

Ao longo de toda a primeira etapa, o time de Flávio Araújo praticamente não ofereceu perigo aos mandantes e se contentou em manter um time fechado a fim de parar as investidas do adversário. A primeira oportunidade do Iguatu para abrir o placar veio somente nos acréscimos, quando Otacílio Marcos recebeu um lançamento na área, mas deixou a bola escapar.

Na volta para o segundo tempo, o Iguatu não se assemelhava em nada com o time da primeira etapa. Adotando uma postura ofensiva, o Azulão precisou de seis minutos para marcar o primeiro gol da partida. Em uma cobrança de escanteio de Júlio Ferrari, Otacílio Marcos superou a marcação e cabeceou no canto direito do goleiro adversário.

A reação do Anápolis, entretanto, não demoraria a chegar. Dois minutos depois, o Iguatu viu o time da casa empatar em um lance parecido. Após cobrança de falta, o atacante André cabeceou para estufar as redes do Azulão. Tudo igual no confronto. Aos 40 minutos do jogo, o Anápolis ainda chegou a marcar o segundo gol, que foi anulado por impedimento. Até o fim da partida, ambos os times continuaram se valendo de contra-ataques para tentar o desempate.



Agora tudo se volta ao Centro-Sul cearense. A vantagem de decidir em casa tem um peso extra, porque o Iguatu está invicto, com 100% de aproveitamento como mandante na Série C. O confronto da volta acontece no próximo sábado, 31, às 16 horas, no Estádio Morenão, em Iguatu.

Caso vença, o Iguatu será o segundo representante cearense na Terceirona, uma vez que o Floresta garantiu a permanência, enquanto o Ferroviário foi rebaixado na edição 2024.