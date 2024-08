Norris vence e encerra hegemonia de Verstappen "em casa"

Lando Norris, da McLaren, estragou a festa da Max Verstappen no circuito de Zandvoort neste domingo e venceu o GP da Holanda da Fórmula 1. O tricampeão mundial, da Red Bull, terminou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

As arquibancadas do circuito holandês testemunharam a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário da categoria, em 2021, que o piloto no topo do pódio não foi Verstappen. Foi a segunda vitória de Norris, que conseguiu a volta mais rápida da corrida ao terminar o GP.

O holandês ainda lidera o campeonato, agora com 295 pontos contra 225 de Norris. A vantagem do holandês antes do GP deste domingo era de 78 pontos.

Segundo no grid, Verstappen saiu bem e assumiu a liderança já antes da primeira curva para delírio dos torcedores. Norris não conseguiu uma boa largada após conquistar a pole position.

Norris tentou retomar a liderança pela primeira vez na 17ª volta, quando diminuiu a vantagem de Verstappen e conseguiu acionar a asa móvel. Na volta seguinte, não deu chances para o holandês manter a posição e assumiu a liderança.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Itália, que acontece no dia 1º de setembro, no autódromo de Monza. (Agência Estado)