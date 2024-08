Com gol no fim, Ceará vence Novorizontino e segue vivo na luta pelo acesso à Série A

Foto: LUCAS EMANUEL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Saulo Mineiro (esq.) decretou o triunfo do Vovô, de pênalti

Foi suado e com emoção, mas o Ceará venceu o Novorizontino-SP, na noite de ontem, pela 23ª rodada da Série B. Saulo Mineiro, de pênalti, já nos minutos finais, foi o responsável pelo triunfo de 1 a 0.

Com o resultado, a equipe foi à quinta posição, com 35 pontos, ficando a quatro do Vila Nova, clube que abre o G-4. Na próxima rodada, o Vovô vai até Manaus, onde enfrenta o Amazonas, no domingo, 1º, às 16 horas, no Estádio Carlos Zamith.

Quando se tem um jogo em que estão frente a frente duas equipes que brigam pelo acesso à Série A — sendo uma delas líder —, espera-se um duelo disputado, com inúmeras chances de gols para ambos os lados e emoção a todo momento.

Mesmo com esse cenário aparente, o que se viu, pelo menos no primeiro tempo, na Arena Castelão foi o contrário de tudo que esperava em um embate com clubes que almejam chegar ao lugar mais alto do futebol nacional.

Os 20 primeiros minutos de confronto ficaram marcados por um duelo lento, sem criação e com erros dos dois times. O Ceará apresentava dificuldade em trocar passes pelo meio-campo e tentava pelas pontas, tendo o apoio dos laterais Raí Ramos e Matheus Bahia.

Apenas nos instantes finais da etapa inicial, o público conseguiu ter um pouco de esperança em gols. Erick Pulga tirou um "coelho da cartola", fintou dois marcadores e chutou em direção à meta adversária. A bola foi na trave.

Os técnicos Léo Condé, do Vovô, e Eduardo Baptista, do Tigre do Vale, mudaram seus times tanto na escalação, como em postura para a segunda etapa. O que passou a ser ver eram 22 jogadores com vontade de ganhar.



Com apenas três minutos, Saulo Mineiro usou de sua força, invadiu a grande área e chutou no canto para defesa tranquila de Jordi. Entretanto, já era um claro sinal de evolução. Apenas 60 segundos depois, a resposta paulista.

Em escanteio, o zagueiro Renato Palm cabeceou e por pouco a bola sobrava para Rodolfo. Richard, porém, estava atento, e evitou o que poderia vir a ser o tento inicial.

A partida seguia elétrica e o Alvinegro buscava se aproveitar dessa situação. Em vacilo da defesa adversária, Saulo roubou a bola, disparou em direção ao ataque e tocou para Aylon. O camisa 11 ajeitou, mas mandou fraco.

Depois de alguns momentos que lembraram o começo do embate, um susto nos alvinegros. Quando o relógio marcava 28 minutos, Marlon, ex-Ceará e Fortaleza, ficou a cara com Richard, chutou sem muita força e o arqueiro de Porangabuçu encaixou sem grandes sustos.

Quando tu se encaminhava — e conspirava — para um empate, que em nada contribuiria para os planos do Ceará, veio o lance capital da partida. Aos 39 minutos, a bola pegou na mão de Dudu, do Novorizontino, após cobrança de falta na área. O VAR foi chamou, o pênalti foi marcado e Saulo Mineiro cobrou sem nenhuma chance de defesa, assegurando o triunfo do Vovô em casa.



Ceará 1x0 Novorizontino

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes (João Pedro), David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Richardson e Lucas Mugni (Andrey); Erick Pulga (Talisson), Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Novorizontino-SP

3-4-3: Jordi; Renato Palm (Rodrigo Soares), Igor Formiga e Patrick; Willian Farias, Eduardo (Dudu), Marlon (Lucas Cardoso) e Luisão; Reverson (Léo Tocantins), Neto Pessoa e Rodolfo (Fabrício Daniel). Téc. Eduardo Baptista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/8/2024

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro/AL

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva/AL e Esdras Mariano Albuquerque/AL

Cartões amarelos: Saulo Mineiro e David Ricardo (CEA); Patrick, Eduardo e Renato Palm (NOV)

Gol: 42min/2ºT - Saulo Mineiro

Público e renda: 20.334 presentes/R$ 253.229,00