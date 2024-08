Líder, Fortaleza é apontado nas projeções como favorito ao título brasileiro

Foto: Lucas Emanuel/FCF Leão tem a melhor campanha do Brasileirão

Contrariando o senso comum que outrora circulava no meio futebolístico, o Fortaleza reforça, a cada rodada, que não apenas está na briga pelo título da Série A, como é o melhor time do certame na atualidade. A campanha espetacular e histórica do Leão, líder isolado e com dez jogos de invencibilidade, coloca a equipe no topo do favoritismo pela taça nacional nas projeções estatísticas.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube cearense figura com 52,6% de chances de título. Em relação a uma vaga na Copa Libertadores de 2025, a probabilidade é ainda maior: 99%. A vitória sobre o Corinthians, no último final de semana, resultado que fez o Tricolor ultrapassar o Botafogo e assumir a primeira posição do torneio, alavancou os dois percentuais.

“Nós temos, nesse momento, uma certa imprevisibilidade se ele vai ou não ser o campeão. Mas ele tem mais chances de ser campeão que todos os outros somados. É uma probabilidade muito alta no momento. Esses números refletem a atual fase do clube, que vem de nove vitórias e um empate. É o time com melhor desempenho nos últimos dez jogos”, explicou o professor Gilcione Nonato, da UFMG, ao O POVO.

Outro detalhe que pesa a favor do Fortaleza no acirrado embate pelo Brasileirão é o fato de ter um jogo a menos — contra o Internacional, pelo primeiro turno — que o Botafogo e Palmeiras, que são segundo e terceiro colocados da tabela, respectivamente. No levantamento da UFMG, o Glorioso aparece com 26% de chance de título, seguido por Flamengo (9,7%) e Verdão (7,3%).

“O Fortaleza é o melhor mandante do campeonato e se ele mantiver esse desempenho recente para os próximos jogos, certamente será o campeão. É importante notar que o Fortaleza, no momento, também é o quinto melhor visitante. Além disso, é o único time da competição que só depende de si”, analisou Gilcione.

Na próxima rodada, inclusive, o Tricolor visita o Botafogo no Nilton Santos, em confronto direto pela liderança, no sábado, 31, às 21 horas. Independentemente de outros resultados, um empate do Leão no Rio de Janeiro é o suficiente para mantê-lo no primeiro lugar — já que Flamengo e Palmeiras possuem 44 pontos e não podem ultrapassá-lo.

“Evidentemente, para os demais times, como Botafogo, Palmeiras, Flamengo e outros candidatos ao título, eles precisam melhorar o seu desempenho e torcer ainda por tropeços do Fortaleza. Lembrando que ele (o Fortaleza) também tem um jogo a menos que os demais adversários. Isso também é muito importante no cálculo”, concluiu o professor.