Ceará aumenta chances de acesso, mas precisa melhorar desempenho como visitante

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Técnico alvinegro projetou ascensão na classificação

A campanha de recuperação do Ceará na Série B, sob o comando de Léo Condé, recolocou a equipe na briga pelo G-4. Com as vitórias registradas contra CRB-AL e Novorizontino, saltou da nona para a quinta posição, com 35 pontos, estando a quatro do Vila Nova, que abre a zona de acesso.

As chances de retornar à elite do Brasileirão, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 30,6% neste momento. O percentual aumentou depois do triunfo por 1 a 0 sobre o líder Novorizontino, na última segunda-feira, 26, no Castelão.

"A gente espera trabalhar bem, continuar sempre pontuando. Independente da colocação, a gente precisa estar sempre ali próximo, quem sabe, daqui a pouco, entrar no G-4 e, no sprint final, que é onde decide o campeonato, nas seis sete rodadas finais, estar nesse bolo”, ponderou o técnico Léo Condé.

Para alcançar a Série A, o Vovô precisará, em 15 partidas, somar mais 32 pontos para alcançar 67, o que garantiria o clube no G-4 ao término da temporada.

“O principal candidato ao acesso é o Vila Nova. O Ceará é um dos candidatos a ocupar uma das vagas. E para garantir essa vaga, o Ceará deverá ter pelos menos 61 pontos, para terminar com reais chances. Caso termine com 61 pontos, terá 90% de chances de classificação. Com 67 pontos, o acesso estará praticamente garantido. Mirassol, Santos, Sport, Novorizontino e Avaí são os principais candidatos”, disse professor Gilcione Nonato, da UFMG, ao O POVO.

Um dos pontos primordiais para o Ceará conquistar o acesso será a melhora do desempenho como visitante e a manutenção da performance atuando em solo cearense, conforme avaliação de Gilcione Nonato. Das 15 partidas restantes, sete serão como mandante.

Longe de casa, o Alvinegro fez 11 jogos na Segundona e soma três vitórias, dois empates e seis derrotas, o que rende aproveitamento de 33,3%. Já em seus domínios, o time de Porangabuçu obteve sete triunfos, três igualdades e dois reveses — rendimento de 66,7%.

O próximo duelo, inclusive, será como visitante, diante do Amazonas, no próximo domingo, 1º, às 16 horas (de Brasília).

“Os principais candidatos são Vila Nova, Mirassol, Novorizontino e Santos, com o Ceará correndo por fora, mas com boas chances. O Ceará é um bom mandante na competição, sendo o quarto melhor. E é oitavo melhor visitante. Seria bom que mantivesse o desempenho como mandante e melhorasse como visitante, para alcançar o objetivo”, disse o profissional.

Caso mantenha a média atual, de acordo com a UFMG, o Ceará encerrará a Série B com 56 pontos e dificilmente conseguirá o acesso. A equipe, porém, melhorando o desempenho como visitante, pode sonhar mais alto e elevar a pontuação. Dos oito confrontos que terá fora de casa, em três oportunidades o Vovô enfrentará adversários que brigam pelo G-4: Coritiba, Sport e Santos.

Ceará contrata meia Rafinha, do Tombense, por empréstimo até o fim da Série B

O Ceará está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da Série B. Trata-se do meio-campista Rafinha, que atuou pelo Tombense-MG na Série C deste ano. Conforme apurou O POVO, o jogador vai chegar ao Vovô por empréstimo até o fim da Segundona, com opção de compra.

Nesta temporada, ele entrou em campo em 27 oportunidades pelo time mineiro e assinalou quatro gols, além de duas assistências. Com a eliminação do Tombense ao final da primeira fase da Terceirona, ficou à disposição para negociações no mercado da bola. O meia de 24 anos também acumula passagens por Grêmio e Capivariano.



Rafinha já esteve presente na Arena Castelão na noite da última segunda-feira, 26, e acompanhou a vitória alvinegra diante do Novorizontino. A tendência é que ele seja oficializado pelo clube nas próximas horas.

O meia é a sexta contratação do Vovô para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o time já havia anunciado o zagueiro João Pedro, o lateral-esquerdo Eric, o volante Andrey e os pontas Lucas Rian e Talisson.