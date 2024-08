Fortaleza se reapresenta e inicia preparação para encarar o Botafogo pela Série A

Foto: FÁBIO LIMA CEO do Leão falou sobre a sequência da temporada

Após conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, no último fim de semana — o nono triunfo nos últimos dez jogos no torneio —, o elenco do Fortaleza se reapresentou na tarde de ontem, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar a preparação visando o Botafogo, próximo adversário na elite nacional.

A partida com clima de decisão colocará frente a frente o líder e vice-líder do Brasileirão, em confronto direto pela primeira posição da tabela. Para o Leão do Pici, que tem 48 pontos, um empate no Nilton Santos é o suficiente para se manter no topo, enquanto o rival alvinegro, com 47, precisa obrigatoriamente da vitória para ultrapassar o time cearense.

Ao todo, Vojvoda terá quatro dias de treinamento para o duelo, já que o jogo acontece apenas no próximo sábado, 31, às 21 horas. A tendência é que o treinador conte com o retorno do meio-campista Calebe, que está em transição após processo de fortalecimento muscular e treina com o time. O zagueiro Titi, após cumprir suspensão na rodada anterior, fica à disposição.

As dúvidas ficam por conta do atacante Marinho, com edema muscular em região posterior da coxa esquerda, do volante Matheus Rossetto, com edema muscular em panturrilha direita, e do goleiro Santos, com edema muscular na região posterior da coxa direita. O trio desfalcou o escrete vermelho-azul-e-branco no embate contra o Corinthians.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, na manhã de ontem, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre a sequência complicada que o time cearense terá pela frente, com a decisão da Copa Sul-Americana, em que o Leão está nas quartas de final, diante do Corinthians, e as partidas pela Série A, na qual a equipe ainda disputará 15 rodadas.

“São só jogos difíceis, né? Só ‘pedreira’. (...) Temos que nos preparar bem, recuperar os jogadores que estão voltando de lesão, dar uma descansada também, porque a gente vem de uma sequência grande de jogos com intensidade muito alta”, projetou o dirigente tricolor, que, na última semana, foi eleito o melhor CEO sul-americano pela Confut.

Ao projetar o duelo contra o Botafogo, Marcelo Paz afirmou que esse tipo de jogo é “vital” para quem quer disputar algo a mais no campeonato. “É fundamental que a gente consiga se portar bem, pontuar e, quem sabe, trazer um bom resultado para cá”, comentou.

A conversa com o dirigente aconteceu na abertura da Taça Leão Social, evento esportivo promovido pelo Fortaleza que acolhe crianças de 16 projetos sociais em um torneio amistoso de futsal sub-11, realizado no ginásio Paulo Sarasate.