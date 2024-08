Paralimpíada: cerimônia de abertura para "dar destaque a todos os corpos" em Paris-2024

Foto: Alessandra Cabral/CPB Atletas brasileiras em treino de atletismo, em Troyes

A Praça da Concórdia, a Champs-Élysées e 4.400 atletas paralímpicos: a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos acontecerá hoje, às 15 horas (horário de Brasília), em um suntuoso cenário parisiense, com o objetivo de ser espetacular e dando destaque a "todos os corpos", segundo os organizadores.

A praça da Concórdia como cenário

Cerca de 30 mil espectadores estarão nas arquibancadas da Praça da Concórdia, no coração de Paris, poderão assistir a essa cerimônia de três horas, idealizada por Thomas Jolly, diretor artístico de Paris-2024, que dará início aos primeiros Jogos Paralímpicos organizados na França.

Outras 15 mil pessoas poderão assistir ao desfile de atletas em uma área gratuita na parte baixa da avenida Champs-Elysées, e outras 30 mil poderão assistir à sua parte final, com a cerimônia de acendimento da pira ao lado do museu do Louvre.

Assim como na cerimônia de 26 de julho, de repercussão internacional, a de hoje acontecerá fora de um estádio olímpico e o "nível de ambição" é o mesmo, asseguram os organizadores.

Quem é o coreógrafo, Alexander Ekman?

O sueco Alexander Ekman, coreógrafo principal da cerimônia, de renome internacional, conta com mais de 50 criações e colaborações com o balé da Ópera de Paris e o Boston Ballet.

É conhecido por suas cenografias grandiosas, como quando inundou um palco com 6 mil litros de água para sua versão do "Lago dos Cisnes", ou sua chuva de bolas verdes caindo do céu da Ópera Garnier parisiense na obra "Play".

VIP

Cerca de 4.400 atletas participarão do desfile, que descerá pela Avenida Champs-Élysées até a praça da Concórdia. Até o momento, não vazou o nome de nenhum grande artista convidado.

A música terá novamente a assinatura de Victor Le Masne, compositor do hino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Acessibilidade

A LSF (língua de sinais francesa), além de legendas em francês e inglês, estarão ao alcance do público e dos atletas, assim como uma audiodescrição em inglês e francês, enquanto os locais de competição serão acessíveis a qualquer tipo de deficiência.

Cerca de 15 mil membros das forças de segurança estarão mobilizados para a cerimônia de abertura, segundo o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.