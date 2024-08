Pikachu opina sobre Fortaleza ser o "time mais temido" do Brasil e elogia Botafogo

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Yago Pikachu garantiu triunfo do Leão sobre o Corinthians

Líder da Série A, o Fortaleza vive, em 2024, um enredo marcado por grandes momentos e vitórias emblemáticas diante de rivais tradicionais do cenário nacional e internacional. O Leão já foi colocado à prova em diferentes contextos, seja na hostil Bombonera, contra o Boca Juniors-ARG, ou no Maracanã lotado, diante do bilionário Flamengo. Superou todas.



Apesar dos desafios superados e de ser a única equipe da elite nacional com 12 jogos de invencibilidade, Yago Pikachu, em entrevista coletiva ontem, rechaçou que o Tricolor seja “o time mais temido do Brasil”. O camisa 22, entretanto, salientou o respeito conquistado perante os rivais.

"Não sei, não sei (se é o mais temido), mas acredito que a gente criou respeito dos adversários jogando aqui no Castelão ou fora. A gente vê isso com o Corinthians jogando com uma linha de cinco (defensores) contra a gente aqui. Geralmente, anos atrás, não se via isso. A gente vive um ótimo momento e temos que valorizar esse momento", frisou.



No próximo sábado, 31, a força do Fortaleza será novamente testada. Desta vez contra o vice-líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em confronto direto pela primeira posição do Campeonato Brasileiro.



"A gente tem que colocar os pés no chão e não trazer uma responsabilidade a mais para nossa equipe. Ir de jogo a jogo. Será uma partida muito difícil e respeito nosso adversário. Acredito que teremos o mesmo respeito pela parte do Botafogo, pois será um jogo que pode definir ou não, pois, querendo ou não, temos um jogo a menos. É um jogo de inteligência e tranquilidade", pontuou.

Em sua análise, Yago Pikachu ressaltou que vê o Botafogo como o “melhor time do futebol brasileiro” em termos individuais e coletivos. Até por esse motivo, o atacante enfatizou que o Leão precisa se doar ao máximo na partida para conquistar um resultado satisfatório.



"Na minha opinião, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogadores convocados (para a seleção brasileira), como foi o caso do Luiz Henrique. É um atleta que a gente tem que ter bastante cuidado", disse.



"Acredito que eles estão buscando um jogo perfeito e nós vamos buscar fazer um jogo perfeito. É difícil no futebol porque para vencer, o adversário tem que errar em algum momento. Temos que nos preparar ao máximo fisicamente, mentalmente. Acredito que o estádio vai estar cheio e vai ser uma pressão de todos os lados. Temos que ir para lá preparados, com nossa melhor estratégia. Acredito que nosso treinador está pensando nisso", completou o camisa 22.

Com Iara Costa