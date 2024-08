Uruguai e mundo do futebol de luto por Juan Izquierdo; velório será nesta quinta, 29

Foto: NORBERTO DUARTE / AFP Izquierdo faleceu após problema cardíaco

O Uruguai e o mundo do futebol estão de luto pela morte do jogador do Nacional-URU, Juan Izquierdo, que sofreu uma parada cardíaca em campo durante o jogo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na semana passada, no estádio do Morumbis.

O caso de Izquierdo, de 27 anos, comoveu o mundo do futebol, que acompanhou com dor a piora do quadro do jogador e agora lamenta seu falecimento.

O Nacional, que Izquierdo defendia desde janeiro deste ano, confirmou que o velório será hoje, de 11 horas às 13 horas, na sede social do clube, com presença do público.

"Para sempre conosco, Juan", escreveu o Nacional em suas redes sociais, junto a um vídeo com imagens do jogador sorrindo e suas palavras de quando foi contratado para iniciar sua segunda passagem pelo clube.

"Tenho uma alegria enorme, trabalhei para que este momento chegasse", diz Izquierdo, que se refere ao Nacional como "uma família". "Estava morrendo de vontade de estar aqui".

No Uruguai, um país onde o futebol é venerado como uma religião, o campeonato local foi paralisado pela tragédia de Izquierdo e não haverá jogos no fim de semana. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) declarou ontem luto até domingo, 1º, incluindo, neste período, a suspensão de todas as suas atividades competitivas.

Astros como Luis Suárez, ex-jogador do Nacional, e ex-jogadores da seleção uruguaia, como Diego Forlán, entre outros tantos nomes do futebol, despediram-se em suas redes sociais de "Negrón", como Izquierdo era carinhosamente chamado.

"Um dia triste para o futebol", escreveu o São Paulo em sua conta no X, ao enviar "condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor".

"Uma parte de mim morre com você"

Muito querido pelos companheiros, comissões técnicas e dirigentes ao longo de sua carreira, Izquierdo começou em 2017 no Club Atlético Cerro de Montevidéu, depois jogou no Peñarol, no Atlético San Luis, do México e, de volta ao Uruguai, passou por Montevidéu Wanderers, Nacional e Liverpool, antes de voltar ao "Bolso" em janeiro deste ano.

Seu desmaio na quinta-feira passada, 22, durante o confronto com o São Paulo, pela Libertadores (vitória por 2 a 0 e classificação do time brasileiro), silenciou o Morumbis, que viu atônito como o jogador foi retirado do campo de ambulância, em meio ao desespero dos demais atletas. Depois de cinco dias internado, Izquierdo não resistiu.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca", anunciou em nota o hospital de São Paulo onde Izquierdo estava internado.

O jogador deu entrada no hospital em estado muito grave e permaneceu sempre em terapia intensiva, sedado e com respiração assistida, segundo os médicos. Seu quadro piorou, com boletins que apontavam "uma progressão de comprometimento cerebral" e finalmente "um quadro neurológico crítico".

Os familiares do jogador, entre eles seus pais, sua irmã, sua esposa e sua filha pequena, viajaram dias atrás a São Paulo para acompanhar de perto sua evolução, assim como o presidente do Nacional, Alejandro Balbi.

Ontem, Selena, mulher de Izquierdo e mãe de seus dois filhos, a mais velha de dois anos e o mais novo nascido há apenas 11 dias, despediu-se. "Hoje uma parte de mim morre com você", escreveu Selena sobre "Juanma", seu "par incondicional", de quem lembrou como "uma grande pessoa, nobre, amoroso, sem maldade". "Um anjo nesta terra e no céu".

"Hoje tenho que seguir em frente pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. (...) A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e de voltar a ver esse sorriso que preenche a alma", acrescentou. "Vou te amar por toda a minha vida, meu guerreiro. Desta vez eu tive que perder".