Visibilidade, estreia e foco no G-4: João Pedro explica escolha pelo Ceará

Foto: Gledson Jorge/Ceará SC Zagueiro João Pedro Tchoca em apresentação no Ceará

A vitória do Ceará contra o Novorizontino por 1 a 0, na última segunda-feira, 26, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série B, marcou a estreia do zagueiro João Pedro, conhecido também como “Tchoca”, com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

O defensor entrou na vaga de Ramon Menezes no intervalo e atuou por 45 minutos. Em entrevista coletiva ontem, celebrou início no Vovô e o apoio recebido dos atletas e do técnico Léo Condé.

João Pedro ainda comentou sobre a oportunidade de atuar ao lado de David Ricardo, formando uma das duplas de zagueiros mais jovens da Série B em 2024. Para o camisa 3, os atletas se complementam em campo e a expectativa é de seguir como titular para manter o bom momento do sistema defensivo.

“Estou muito feliz, meu objetivo era vir para ter mais minutagem. […] Era um jogo muito importante e consegui entrar para contribuir com a equipe, não sofremos gols e o mais importante (conquistamos) a vitória. […] No intervalo, quando o Ramon (Menezes) saiu, me desejou boas-vindas, me desejou boa estreia. O David mesmo me deu umas dicas também. Me acolheram bem, estão me ajudando”, iniciou o defensor.

“Creio que a juventude tem seu momento, sua hora. Temos nossas experiências, óbvio que ganharemos muito mais ao longo dos anos, mas temos nossas especialidades. Um vai somar com o outro para agregar com o grupo”, complementou João Pedro.

Tchoca chegou ao Ceará para preencher a lacuna entre os defensores, sobretudo após a lesão de Gabriel Lacerda. O atleta havia sido buscado em outro momento pela cúpula alvinegra, mas o Corinthians — detentor dos direitos do defensor — não quis emprestá-lo. A relação entre os clubes, porém, resultou na chegada de João Pedro visando o ganho de experiência.

"É uma grande oportunidade na minha vida, de poder mostrar, de ganhar minutagem. Creio que o Corinthians está observando, sim. Ontem (terça-feira, 27) recebi uma mensagem do diretor do clube me parabenizando, dizendo que está me acompanhando. Fico muito feliz e espero cada dia mais evoluir e crescer", contou.

Por fim, João Pedro projetou o embate contra o Amazonas, no próximo domingo, 1º, às 16 horas. A expectativa é manter a solidez defensiva apresentado nas vitórias contra CRB e Novorizontino.

“Lá no Amazonas, não será o clima que irá atrapalhar o nosso futebol. Vamos entrar para ganhar para entrar no G-4 o mais rápido possível”, finalizou o defensor.