Ceará anuncia contratação do meia Rafinha, ex-Tombense, e se despede de Paulo Victor

Foto: Divulgação Meio-campista Rafinha, novo contratado do Ceará para a Série B

O Ceará anunciou ontem a contratação do meio-campista Rafinha, que disputou a Série C pelo Tombense-MG. Conforme antecipou O POVO, o jogador assinou contrato de empréstimo com o Vovô até o fim da atual temporada.

Novo reforço, o meia também já teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para estrear diante do Amazonas, no próximo domingo, 31, pela Série B. Ele, inclusive, já esteve presente na Arena Castelão na noite da última segunda-feira, 26, e acompanhou a vitória alvinegra diante do Novorizontino.

"Podemos dizer que sempre foi um sonho jogar por uma equipe tão grande como é o Ceará, encaro esse novo desafio como a oportunidade da minha vida", disse Rafinha.

No Tombense, Rafinha entrou em campo em 27 oportunidades e assinalou quatro gols, além de duas assistências. O atleta de 24 anos também acumula passagens por Grêmio e Capivariano-SP.

O jogador é a sexta contratação do Vovô para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o time já havia anunciado o zagueiro João Pedro, o lateral-esquerdo Eric, o volante Andrey e os pontas Lucas Rian e Talisson.

Por outro lado, o Vovô confirmou ontem a saída do lateral-esquerdo Paulo Victor, que estava emprestado pelo Internacional. O defensor será negociado pelo Colorado com um clube da Ucrânia.