Condé completa 10 partidas pelo Ceará com 53,3% de aproveitamento e equilibra setores

Foto: Israel Simonton / Ceará SC Léo Condé à beira do campo pelo Ceará contra o CRB-AL pela Série B 2024

O Ceará está passando por um momento de afirmação com a campanha de recuperação na Série B sob o comando de Léo Condé. Na vitória contra o Novorizontino, na última segunda-feira, 26, o elenco alvinegro atingiu a marca de 10 partidas com treinador mineiro. No período, obteve cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, com um aproveitamento de 53,3%.

O triunfo obtido na Arena Castelão fez a equipe saltar da nona para a quinta colocação. Com 35 pontos, está a quatro do Vila Nova, que abre a zona de acesso. Além disso, contra o Novorizontino, o Ceará deixou o campo sem sofrer gols pela segunda partida consecutiva. O equilíbrio falado por Léo Condé na chegada ao clube está próximo de ser atingido.

A atual fase do Vovô não é à toa. O comandante deu ânimo, ajustou detalhes que vinham sendo prejudiciais e, principalmente, resgatou a confiança dos atletas. É um técnico que consegue, para além da tática, trabalhar o psicológico dos jogadores e mantê-los focados no objetivo de recolocar o Ceará na elite do Brasileirão.

“Não vamos deixá-los jogar, encurta (a marcação), sem dar bote errado, tomar drible bobo, vai diminuindo até os caras errarem. Quanto tiver que matar a jogada, o contra-ataque, para a jogada […] Perdeu a bola, passa todo mundo da linha da bola rápido e organiza. Organizou? Aí vamos subindo e fazendo os encaixes", disse Condé, no vestiário, antes da vitória sobre o Novorizontino. A cena foi exibida em vídeo de bastidores do Alvinegro.

"Roubou a bola e os caras estão abertos, vão dentro deles. Eles fecharam? Toca a bola. E olha, cabeça de vencedor. Vamos ganhar os jogos a partir do momento que acreditarmos que vamos vencer. Mesmo nos momentos de dificuldades, pensamento positivo”, completou.

A defesa vinha sendo o ponto negativo do Ceará, com 11 gols sofridos em oito partidas, antes dos embates contra CRB-AL e Novorizontino. Nas últimas duas rodadas, o treinador precisou mexer no sistema defensivo, devido às ausências de atletas importantes, como Matheus Felipe e Rafael Ramos. A contribuição coletiva, principalmente com apoio dos meio-campistas, resultou em uma equipe mais consistente e efetiva defensivamente.

“Passo a passo, é essa a competitividade. Os jogos vão se tornar cada vez mais difícil. Tem dia que vamos tentar na tática, na técnica, no dia que não der, vai na vontade, na entrega. Teremos uma pauleira contra o Amazonas, jogo dificílimo, temos que ir lá firme, para voltarmos com um bom resultado e realmente chegarmos no G-4”, afirmou, em entrevista coletiva.

A melhora defensiva não impactou, por exemplo, no rendimento ofensivo do Ceará. A equipe segue sendo protagonista em campo, criando oportunidades e marcando em nove das 10 partidas disputadas sob o comando do treinador.