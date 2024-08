Fortaleza marca no fim, vence Flamengo na Gávea e avança à semi do Brasileiro sub-20

Foto: Adriano Fontes / Flamengo Fortaleza bateu o Flamengo na Gávea para garantir classificação

Com gol salvador de Kauê Canela nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Flamengo por 1 a 0, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, e avançou à semifinal do torneio, em que enfrentará o Cruzeiro. A data e horário do novo confronto decisivo ainda serão divulgados.

O duelo, disputado na Gávea, casa do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro, colocava frente a frente equipes que já haviam se enfrentado na fase de grupos e com o Tricolor levando a melhor, vencendo por 3 a 0, com o mesmo Kauê Canela marcando três vezes.

Ao longo do embate decisivo, o Fortaleza soube se impor diante do rival carioca, especialmente na segunda etapa, em que desperdiçou inúmeras chances de abrir o placar. Quando o duelo se caminhava para as penalidades, o Leãozinho aproveitou contra-ataque e tirou o zero do placar, garantido vaga na fase seguinte e continuando na briga pelo título.

No estágio inicial da competição, os comandados de Léo Porto encerraram em 8º lugar, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, resultando em 32 pontos.