Paris-2024: Brasil conquista três medalhas na natação no 1º dia das Paralimpíadas

Foto: Wander Roberto/CPB Brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, faturou medalha de ouro na natação nos Jogos Paralímpicos de Paris

A natação brasileira brilhou no primeiro dia de disputa dos Jogos Paralímpicos de Paris. Ontem, em sete finais disputadas em provas e classes diferentes, os atletas do País fecharam o dia com três medalhas: um ouro, uma prata e um bronze.

Ouro para Gabriel Araújo

A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas foi em grande estilo. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou o ouro na classe S2 dos 100m costas. O paranadador bateu o recorde das Américas e subiu ao lugar mais alto do pódio com tempo de 1min5367.

Vladimir Danilenko, atleta russo que compete sob bandeira neutra, ficou com a prata (2min01s34), enquanto o chileno Alberto Abarza Diaz levou o bronze (2min01s97).

"Essa medalha estava presa. Não pude gritar que era campeão nos 100m costas na última Paralimpíada. Trabalhei demais para conquistar ela. É fruto do trabalho. Essa prova me emociona muito por como foi em Tóquio, quando errei. Eu me cobro muito, não gosto de trabalhar com erros. Mudei tudo e hoje até se eu errasse, estava pronto para consertar. A medalha de ouro iria vir de qualquer jeito, eu não ia deixar escapar nem se me batessem dentro da água (risos)", comentou o brasileiro, em entrevista ao SporTV, relembrando o segundo lugar do pódio nos últimos Jogos.

Bronze para Gabriel Bandeira

Praticamente em sequência, veio a segunda medalha brasileira. Gabriel Bandeira garantiu o bronze nos 100m borboleta da classe S14, ao fechar a prova em 55s08.

O recorde paralímpico da prova (54s76), que pertencia ao brasileiro, foi quebrado pelo dinamarquês Alexander Hillhouse, medalha de ouro ao terminar com tempo de 54s61. Já o britânico William Ellard (54s86) ganhou a prata.

"Era minha prova principal, tinha muito chance de ouro, mas esporte é isso. Ainda tenho mais quatro provas pela frente. Não estou feliz com o resultado, mas não posso deixar isso me abalar para as próximas", ponderou Bandeira.

Phelipe Rodrigues leva a prata

E o País também garantiu uma medalha de prata na classe S10 dos 50m livre, com Phelipe Rodrigues. O atleta terminou a prova com tempo de 23s54 e só ficou atrás do australiano Thoma Gallager, que bateu em 23s40. O bronze foi para Rowan Crothers, também da Austrália, com 23s79.

Esta foi a despedida de Phelipe de Jogos Paralímpicos. Ele competiu e ganhou medalhas em Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016, Tóquio-2021 e, agora, Paris-2024.

"Não sei nem o que falar, vocês vão chorar junto comigo (risos). Não é fácil. Foi um ano bem difícil em todos os aspectos. Gente me cobrando muito, muita pressão. Passei várias noites em claro sem conseguir dormir quando cheguei na França. Só queria mais uma medalha, e está aí (risos). Feliz para caramba", afirmou o brasileiro.