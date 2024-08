Brasil chega a cinco ouros e fecha dia em terceiro lugar dos Jogos Paralímpicos

Foto: Wander Roberto/CPB Paraibano Petrúcio Ferreira foi tricampeão paralímpico nos 100m T47

Em um só dia, o Brasil paralímpico já subiu ao alto do pódio mais vezes do que o time olímpico. Foram quatro ouros apenas ontem, que fizeram o País chegar a quatro títulos em Paris-2024, fechando o segundo dia de competições na terceira colocação geral.

Três ouros vieram do atletismo, incluindo uma prova com dois medalhistas brasileiros. Foi os 5.000 metros na classe T11, que abarca atletas com deficiências visuais. O vencedor foi Júlio César Agripino, que bateu o recorde mundial, com o paulista Yeltsin Jacques, que venceu a prova em Tóquio-2020, ficando com o bronze. O japonês Kenya Karasawa impediu a dobradinha tupiniquim.

Outro campeão em Tóquio, Petrúcio Ferreira também conquistou medalha. E foi ouro. E foi pela terceira vez consecutiva. Ele venceu os 100m rasos na classe T47 (deficiência nos membros superiores) e se sagrou tricampeão.

Já Ricardo Mendonça foi campeão paralímpico de outra classe dos 100m: a T37 (paralisados cerebrais). O atletismo ainda proporcionou outro bronze. Giovanna Boscolo terminou o lançamento de club, classe F32 (transtornos de movimento e coordenação motora) na quarta colocação, mas contou com a desclassificação da polonesa Roza Kozakowska, que havia sido campeã, para subir ao pódio. A europeia foi eliminada por alteração irregular da cadeira de rodas usada na competição.

O quarto ouro do Brasil foi inédito. Ana Carolina Moura, do taekwondo (até 65kg), classe K44 (deficiência parcial ou ausência de membros superiores), venceu a francesa Djelika Diallo num Grand Palais lotado e ouviu o hino nacional. A arte marcial também rendeu bronze para Silvana Fernandes (até 57kg), na mesma classe.

O tênis de mesa conquistou um bronze, com Catia Oliveira e Joyce Quinzote (duplas femininas, WD5 - cadeirantes), que perderam para as sul-coreanas Su Yean Seo e Jiyu Yoon, e assegurou pelo menos o pódio para Claudio Massad e Luiz Manara (duplas masculinas, MD18) e para Bruna Alexandre e Danielle Rauen (duplas femininas, WD20). Como não há decisão de terceiro lugar, todos os semifinalistas ganham medalha.

Já na natação, Talisson Glock conquistou a medalha de bronze nos 200m medley, na categoria SM6 e depois voltou à água para ajudar Patricia Santos, Lídia Cruz e Daniel Mendes a terminarem o revezamento misto 4x50m na terceira colocação.

