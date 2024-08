Iguatu recebe Anápolis no Morenão por acesso inédito à Série C do Brasileiro

Foto: João Marcos Lima / Iguatu Otacílio Marcos é esperança de gol do Iguatu

Em clima de decisão, o Iguatu recebe o Anápolis-GO hoje, às 16 horas, no Estádio Morenão, na região Centro-Sul do Estado, em partida de volta das quartas de final do Brasileirão Série D. Empurrado pela torcida, o Azulão entra em campo com o objetivo de alcançar o maior feito da sua história: o acesso para a Série C de 2025.

Após um empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado em solo goiano, a equipe treinada por Flávio Araújo precisa de uma vitória simples para ascender à Terceira Divisão nacional e, para isso, conta com a força do seu estádio, onde detém 100% de aproveitamento na competição: nove vitórias em nove jogos, com 14 gols anotados e apenas dois sofridos.

"Esperamos que o torcedor venha e lote o Morenão. Ainda não vi o Morenão lotado como costumava ver, mas tenho que certeza que no sábado (hoje) vai ser diferente e o estádio estará lotado, com uma linda festa, para coroar com o acesso no final", pediu o atacante Otacílio Marcos.



Além da força como mandante, o Azulão também vai precisar do faro de gol do camisa 9, que soma seis gols em 19 jogos da Série D. Dos tentos, três foram marcados nas duas últimas partidas: dois na volta das oitavas de final, contra o Manaus, e um na ida das quartas, diante do Anápolis.

"Estamos diante de um jogo bastante difícil, que vale o acesso. É o jogo mais importante da história do Iguatu e espero conseguir marcar de novo", disse Otacílio, que, ao lado do goleiro Mauro Iguatu, é um dos mais experientes do elenco.

O Iguatu terá quatro retornos importantes para a decisão: Tiaguinho, Luis Soares, Júlio Nascimento e Geferson, que cumpriram suspensão automática no jogo de ida.

O Anápolis, por sua vez, classificou-se para as quartas de final da Série D após vencer o Cianorte-PR fora de casa e garantir um empate em Goiás. Na segunda fase da competição, a equipe superou o Itabuna-BA, enquanto na primeira fase, o Galo da Comarca avançou em segundo lugar, assim como o Iguatu.



Diante da importância do duelo, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Anderson Daronco (RS). Os auxiliares serão Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva, ambos gaúchos. Rafael Traci (SC) comandará o VAR e será auxiliado pelo também catarinense Eder Alexandre.