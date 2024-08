Sonho europeu, superação e acesso: David Ricardo revela desafios no Ceará e projeta futuro

Foto: Matheus Souza David Ricardo relembrou momentos pessoais e profissionais

A idade de David Ricardo pouco condiz com sua postura em campo e liderança fora dele. Com apenas 21 anos, o defensor já se destaca no Ceará e é um dos pilares da equipe e vem, passo a passo, marcando seu nome na história do Alvinegro de Porangabuçu.

Desde 2022, ano de sua estreia, já se foram 85 jogos, seis gols, duas assistências e dois títulos: Copa do Nordeste de 2023 e Campeonato Cearense de 2024.

Tudo isso, claro, transformaria o piauiense em um jogador cobiçado no mercado da bola. Em entrevista exclusiva ao O POVO, David se mostrou maduro com o assédio e focado no Vovô.

"Por mais que eu tenha muitos jogos pelo Ceará, eu sou um garoto. Tenho muitos sonhos e um deles é jogar na Europa. Acredito que é a vontade de quase todos os jogadores. Eu venho lutando dia após dias, a cabeça sempre esteve no Ceará, tenho objetivos aqui", destacou.

"Quando eu cheguei o clube estava na Série A e é uma pretensão minha deixar novamente lá, onde o clube merece estar. Tenho deixado meu nome na história do clube com dois títulos, mas esse seria o mais especial. Seria o objetivo concluído", completou o camisa 4.



Ainda jovem, o zagueiro viveu um período delicado: a morte da mãe, em 2022. O jogador admitiu que, por pouco, não desistiu da carreira e destacou o papel do Vovô na momento mais difícil. "Lembro que, naquela época, estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Jogando em um clube grande, tinha acabado de estrear, estava indo para os jogos com o Dorival (Júnior), tendo algumas oportunidades", iniciou.

"Quando veio (a notícia), foi um baque muito grande. O clube me deu todo o apoio, as pessoas, conversei com psicólogos de lá para cá, da base e do profissional. Me ajudaram bastante até estar aqui hoje. Foi muito difícil. Passei um tempo que poucas pessoas sabem, um pouco depressivo, perdi a vontade de jogar futebol. E o Ceará sempre me apoiando, a torcida, fica muito difícil não ser grato", relatou.

Mesmo os títulos conquistados, ainda falta a David Ricardo o objetivo principal dele e do clube em si: retornar à Série A. "A gente vai passo a passo, com muito foco, muita humildade. Sabemos que o primeiro objetivo é o acesso, mas sabemos que temos um grupo bastante qualificado, com um grande treinador. Mas sempre sonhando alto, até porque estamos em um grande clube. Seria a cereja do bolo (acesso à Série A) e, com título, melhor ainda", projetou.



O Ceará iniciou a competição sob o comando de Vagner Mancini, que, após período instável, foi demitido. Com Léo Condé, o Alvinegro tem se credenciado para a briga por um lugar no G-4. O camisa 4 destaca, porém, que irregularidades não podem mais ocorrer neste momento em que o torneio vai se afunilando.

"Nessa reta final, nós não podemos oscilar. São jogos difíceis, todos. A Série B é muito disputada, não podemos vacilar. Tem que entrar em todos jogos encarando como se fosse uma final. Jogo a jogo, sem pensar muito na frente. Vai ser muito difícil, mas temos capacidade de conquistar o acesso e o título", finalizou.