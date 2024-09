Ceará visita Amazonas com foco em 3ª vitória seguida para colar de vez no G-4 da Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Saulo Mineiro tem sido decisivo para o Alvinegro

Em momento de afirmação na Série B, o Ceará visita o Amazonas hoje, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 24ª rodada. O foco está em dar continuidade à sequência invicta, após as vitórias contra CRB (2 a 0) e Novorizontino (1 a 0), para colar de vez no G-4.

Mesmo que vença fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu ainda não tem chances de entrar na zona de acesso nesta rodada. Na sexta posição, o Vovô soma 35 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, que foi derrotado pelo Novorizontino e ocupa a quarta colocação. Apesar de ter sido ultrapassado pelo Avaí, o time de Léo Condé pode retomar o quinto lugar e ficar a um ponto do G-4 em caso de vitória.

Em Manaus, o Ceará precisará lidar contra um adversário que tem 60% de aproveitamento como mandante. De quebra, a previsão é de que o jogo seja disputado sob um calor de 36ºC.

“Sobre o calor, eu sou do Piauí (risos). Acredito que lá em Manaus não faça mais calor que o Piauí, não. Lá é 40ºC todo dia, a noite é suando. Mas sabemos que será difícil. Eu, particularmente, nunca joguei lá, estamos no preparando, sabemos que será muito desgastante”, disse o zagueiro David Ricardo, em tom bem humorado, em entrevista exclusiva ao O POVO.

Para enfrentar o Amazonas, Léo Condé relacionou 22 atletas, que embarcaram na tarde da última sexta-feira, 30. O volante Lourenço, com luxação acromioclavicular, segue fora de combate. Rafael Ramos e Matheus Felipe, ausentes contra o Novorizontino, estão novamente à disposição e viajaram para Manaus.



O retorno da dupla deve fazer a comissão técnica mexer no sistema defensivo, com Rafael Ramos ocupando a vaga de Raí Ramos e Matheus Felipe retornando no posto de Ramon Menezes, titular contra o Novorizontino — o zagueiro sentiu um desconforto muscular na panturrilha direita na primeira etapa e foi substituído por João Pedro Tchoca.

Contra o Aurinegro, o Ceará terá a oportunidade de melhorar o desempenho como visitante na Série B. A possibilidade do acesso, inclusive, passa diretamente por somar mais pontos fora de casa. Dos 35 pontos, apenas 11 (31,4%) foram conquistados longe de Fortaleza.

O Amazonas, por sua vez, terá apenas dois desfalques para enfrentar o Ceará: os volantes Barros, por suspensão, e PH, por lesão.

Para substituir Barros, o técnico Rafael Lacerda tem duas opções, a depender do estilo de jogo. Se quiser um time mais ofensivo, pode escalar Diego Torres. Porém, caso mantenha o estilo das últimas partidas, Erick Varão será o substituto.

Amazonas x Ceará

Amazonas

4-3-3: Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jorge Jiménez, Erick Varão (Diego Torres) e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Ênio e Luan Silva. Téc: Rafael Lacerda

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Arena da Amazônia, em Manaus/AM

Data: 1º/9/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira/RJ e Thayse Marques Fonseca/RJ

VAR: Ilbert Estevam da Silva/SP

Transmissão: Band, TV Brasil, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO